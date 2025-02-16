Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatlarında toplam 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gök Vatanımızın Cesur Kahramanları, teröristleri tespit ettikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor! Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 12 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekâtıyla 4 PKK’lı teröristin ve Metina bölgesine 14 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekâtıyla 3 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almayı sürdürecek!" ifadeleri kullanıldı.