Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM), kuruluşunun 8’inci yılını kutladı. Kutlama etkinliğine çok sayıda gayrimenkul profesyoneli katıldı.

TÜGEM’in 8’inci yıl dönümü kutlama etkinliğine yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık 300 gayrimenkul profesyoneli katıldı. TÜGEM Genel Başkanı Serkan Şahin açılış konuşmasında sektördeki güçlü duruşlarını ve geleceğe dair hedeflerini vurgulayarak, bu özel günde bir araya gelen tüm üyelere teşekkür etti.

TÜGEM Genel Başkan Yardımcısı Derya Bingöl’ün sunuculuğunu yaptığı etkinlikte, TÜGEM üyeleri ve Türkiye genelinden gelen sektör temsilcilerinin yanı sıra, İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Şekib Avdagiç de katılarak görüşlerini paylaştı.

Onursal Başkan Hakan Akdoğan’a teşekkür plaketi

Etkinliğin en özel anlarından biri, 7 yıl boyunca genel başkanlık görevini yürüten TÜGEM Onursal Başkanı Hakan Akdoğan’ın, yeni Genel Başkan Serkan Şahin’e görevi devretmesinin ardından kendisine takdim edilen teşekkür plaketi oldu. Akdoğan, yaptığı konuşmada, derneğin kuruluşundan bugüne kadar geçen süreçteki başarılarının altını çizerek, derneğin emlak sektörüne değer katan projelerle büyümeye devam edeceğini ifade etti.

TÜGEM Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı ise, yeni il temsilcilerine mazbatalarını takdim ederek derneğin Türkiye genelinde büyümesine dair önemli adımların atılacağını belirtti.

Dernek, sektörde iş birlikleri ve eğitim odaklı projeleriyle sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da faaliyet gösteriyor. Yeni dönemde MLS, NAR eğitimleri, ticari network ve üniversite iş birlikleri gibi projelerle sektöre katkı sunmayı hedefliyor. Etkinlikte derneğin dünya genelinde yeni ülke temsilcilikleri, il başkanlıkları ile büyüme hedefleri doğrultusunda yoluna emin adımlarla devam ettiği vurgulandı.

Sektöre değer katan isimlere plaketler

Etkinlikte ayrıca emlak sektörüne katkılarından dolayı birçok isim ve medya kuruluşuna teşekkür plaketleri takdim edildi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, başarılı çalışmaları için onurlandırılırken, basın mensuplarına da sektöre sağladıkları katkılar için ödüller verildi.

Etkinlik, perküsyon sanatçısı Yusuf Özer’in performansı ve 8’inci yıl dönümü pastasının kesilmesi ile sona erdi. Programda basın mensuplarına katkılarından dolayı Plaket takdim edildi.