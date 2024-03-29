65 mağazasında Barista alanlarıyla tüketicilere farklı kültürlerden kahve deneyimi sunan MediaMarkt, tüketicilerin satın alma noktasında kahve makinesi tercihlerini açıkladı. Yapılan araştırmaya göre tüketicilerin ilgisi Türk kahvesi makinesinden çok fonksiyonlu kahve makinelerine yöneldi.

Avrupa’nın önde gelen elektronik perakendecilerinden MediaMarkt’ın, tüketicilerin kahve makinesi tercihlerine ilişkin açıkladığı veriler, Türkiye’de otomatik Türk kahvesi makinelerinin hala revaçta olduğunu ancak ilginin filtre kahve, espresso makineleri ve otomatik kahve makinelerine yöneldiğini ortaya koyuyor.

Yüzde 120’nin üzerinde satış büyümesi

MediaMarkt’ın otomatik Türk kahvesi makinesi satışları adet bazında 1 milyonun üzerine çıkarken, satışların büyüme hızı yıllık bazda yüzde 30. Espresso/otomatik kahve makineleriyse adet bazında 300 bini aşarken, yılda yüzde 120’nin üzerinde bir satış büyümesi kaydetti.

Otomatik kahve makinelerinin satışıysa cirosal olarak yıllık yüzde 300’ün üzerinde bir büyüme gösteriyor. Son açıklanan veriler, otomatik kahve makinesi satışlarının yıllık olarak otomatik Türk kahvesi makinesinden en az yüzde 50 oranında daha fazla ciro yaptığını ortaya koyuyor.

65 mağazada Barista alanı

Tüketici eğilimlerini yakından takip eden marka, Türkiye’deki 98 mağazasından 65’inde konumlandırdığı Barista alanlarıyla müşterilerine otomatik kahve makinelerini deneme olanağı sunarak tüketici elektroniği perakendeciliğinde fark oluşturuyor. Barista alanları, en kaliteli kahve keyfini evinde yaşamak isteyen tüketicilere hitap edecek şekilde düzenleniyor. Barista alanındaki makinelerde kahve çeşitleri en taze ve sıcak haliyle denenebiliyor. Bu sayede müşteriler, satın almak istedikleri kahve makinesinin tüm özellikleri, kalitesi ve nasıl çalıştığıyla ilgili derinlemesine fikir edinebiliyor.

İstanbul, Ankara, Bursa, Mersin, Tekirdağ, Adana, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Samsun, Balıkesir, Van, Isparta ve Afyon’daki mağazalarında Barista alanlarıyla hizmet veren marka, bu hizmeti tüm mağazalarında tüketicilere sunmak için çalışmalara devam ediyor.