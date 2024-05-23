16 Mayıs 2024 tarihinde Reklam Kurulu'nun 345. toplantısı gerçekleşti. Toplantıda, 119 dosyadan 110'unun mevzuata aykırı olduğu belirlendi. Bu dosyalara ilişkin olarak tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalara karşı çeşitli cezalar verildi. Toplamda 13 milyon 744 bin 459 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Toplantıda geleneksel ve dijital mecralarda birçok sektördeki reklam ve uygulamalar incelendi. İndirimli satışlarla ilgili yapılan denetimlerde, bir firmanın altı aylık bir süre boyunca sürekli değişen ürünlerle "sezon indirimi" adı altında kampanyalar düzenlediği tespit edildi. Bu durumun tüketicilerde sürekli indirim algısı yarattığı gerekçesiyle söz konusu reklamların durdurulmasına karar verildi.

Hızlı tüketim ürünlerinin tanıtımlarında "anneler tarafından hazırlanan ürünlere eşdeğer" olduğunu vurgulayan ifadelerin kullanımı da mevzuata aykırı bulundu. Özellikle çocukların hedef kitlesi olduğu ürünlerde, bu tür ifadelerin kullanılmasının evde hazırlanan gıdalarla eşdeğer olduğu izlenimi yarattığı için yanıltıcı olduğu değerlendirildi ve durdurma cezası verildi.

Reklam Kurulu, yılın ilk beş ayında toplamda 756 dosya hakkında değerlendirme yaparken, 664 dosyada aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama tespit edildi. Bu dosyalara toplamda 107 milyon 883 bin 569 lira idari para cezası uygulandı.