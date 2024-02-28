Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 28 Şubat 2023'te Meclis'ten geçen EYT düzenlemesi kapsamında, ülkedeki 16 milyonu aşkın emekli vatandaşın sağlık sorunlarına çözüm olacak bir hizmeti hayata geçirdi. Emeklilerin maaşlarının asgari ücret karşısında erimesi ve sosyal faaliyetlerden yeterince faydalanamamaları nedeniyle ortaya çıkan sorunları hafifletmeyi amaçlayan SGK, Türkiye genelinde 81 ilde emeklilere ücretsiz olarak sunulacak yeni bir sağlık hizmetini duyurdu.

SGK'nın başlattığı bu uygulama ile özellikle ileri yaşlı emekli vatandaşların ihtiyaçlarına odaklanılarak, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında kaplıca tedavilerine erişim imkanı sağlanacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ayrımı yapmaksızın tüm emekli vatandaşlar, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan kaplıca tesislerinden ücretsiz faydalanabilecekler.

Bu yenilikle birlikte, fizik tedavi gibi maliyetli tedavi yöntemlerine talep artışına alternatif oluşturulması hedefleniyor. SGK, emekli vatandaşların başvuru yapmaları halinde en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon ya da tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı hekim raporu alması şartını getirdi. Bu sayede, emeklilerin 6 ay boyunca ücretsiz olarak faydalanabilecekleri kaplıca hizmetinden yararlanmaları sağlanacak. Uygulama, ileri yaşlı emeklilerin refakatçilerini de kapsayacak şekilde genişletildi.

Başvurular sonrasında alınacak sağlık raporuna göre, emeklilere 6 ay süreyle ücretsiz hizmet sunulacak. Bu sürenin sonunda tedavinin devam edip etmediği değerlendirilecek ve yeni bir rapor talep edilecek. SGK, uygulamadan kaynaklanan yol masraflarını da karşılayarak, vatandaşların bu hizmetten en etkin şekilde faydalanmalarını amaçlıyor. Emekli vatandaşlar, kendileri ve refakatçileri için yaptıkları yol harcamalarını SGK'dan geri alma imkanına da sahip olacaklar.