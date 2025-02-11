Zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyatlarını görüntüleyip karşılaştırma yapmaya imkan tanıyan internet sitesi erişime açıldı. Vatandaşlar artık marketlerde en uygun fiyatlı ürünü bulabilecek.

Kacır’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık. Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek."