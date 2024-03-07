Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası (TSİİS) tarafından düzenlenen Spor Medya Ödüllerinde, İhlas Haber Ajansı (İHA) Spor Servisi foto muhabiri Samet Yalçın, ’Yılın En Başarılı Spor Fotoğrafı’ kategorisinde ödül aldı.

Türkiye’de ilk defa Spor Medyası özelinde düzenlenen başarı ödülleri, törenle sahiplerini buldu. Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası (TSİİS) tarafından hayata geçirilen TSİİS Spor Medya Ödülleri, spor basınının duayenlerini ve emekçilerini buluşturdu.

TSYD Levent Tesisleri’nde düzenlenen gecede, 2023 yılının en başarılı spor gazetecileri ve kurumları ödüllerini aldı. Törenin açılış konuşmasını yapan TSİİS Başkanı Nihat Güler, "Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası olarak ülkemizde sporun yaygınlaşması, spor kültürünün geniş kitlelere ulaşması, olimpik bilincin artması, Fair-Play’in bir yaşam tarzı olarak benimsenmesi ve en önemlisi sporun katma değer üreten bir endüstri haline gelmesinde büyük katkısı ve payı bulunan spor medyasının hizmetlerine bir teşekkür vesilesi olması amacıyla bu organizasyonu başlatmış bulunuyoruz" dedi.

Törene katılan İstanbul Spordan Sorumlu Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan da, sporu tabana yaymak için sektör bileşenleriyle işbirliğini yaygınlaştıracaklarını söyledi. 15 kategoride ödüle layık görülen isimler, ödüllerini spor dünyasının önde gelen isimlerinin ellerinden aldı.

Spor Medya Ödüllerinde, İhlas Haber Ajansı (İHA) Spor Servisi foto muhabiri Samet Yalçın, ’Yılın En Başarılı Spor Fotoğrafı’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

Törende ’Yaşam Boyu Onur Ödülü’ alan TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ve Fehmi Özgüler’in sahneye çıkışları sırasında duygusal anlar yaşandı.

TSİİS Spor Medya Ödüllerinde kazananlar şöyle:

Yılın En Başarılı Spor Fotoğrafı: Samet Yalçın/İHA

Yılın En Başarılı Spor Röportajı: Bozhan Memiş/AA

Yılın En Başarılı Spor Programı: İleri Üçlü/TRT

Yılın En Başarılı Spor Sayfa Tasarımı: Hürriyet Spor

Yılın En Başarılı Spor Muhabiri: Sezgin Gelmez/Beyaz TV

Yılın En Başarılı Spor Programı Sunucusu: Melike Çelik/A Spor

Yılın En Başarılı Spor Yazarı: Gürcan Bilgiç/Sabah-Fotomaç

Yılın En Başarılı Spor Kameramanı: Rafet Topcu/NTV

Yılın En Başarılı Spor Dergisi: Ribaund

Yılın En Başarılı Spor Spikeri: Özkan Öztürk/TRT

Yılın En Başarılı Spor İnternet Portalı: TV100

Yılın En Başarılı Spor Youtuberı: Ağırsağlam

Yılın En Başarılı Spor Radyosu: Radyospor

Yılın En Başarılı Amatör Sporlara Destek Veren TV’si: Akit TV

Yılın En Başarılı Amatör Sporlara Destek Veren Gazetesi: Fanatik