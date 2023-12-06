29 Kasım'da yaptığı paylaşımıyla dikkat çeken araştırmacı Mustafa Kurnaz, gökyüzündeki belirtileri değerlendirerek Bursa'da bir depremin olabileceğini öne sürdü. AFAD'ın kaydettiği 5,1 büyüklüğündeki Marmara Denizi depremi ise paylaşımın ardından gerçekleşti. Kurnaz'ın 29 Kasım tarihli tahmini, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bu dönemde tekrar gözlemlenen "mercek bulutu" olayını belirten Kurnaz, geçmişte aynı konuda eleştirilere maruz kaldığını hatırlatarak "Asrın felaketi şubat depreminden önce birçok kez televizyon ekranlarında dile getirdiğimiz mercek bulutu olayında bize komplocusunuz, bırakın bu işleri vs. diyenler vardı. Mercek bulutunun Bursa'da tekrar görüldüğü söyleniyor. Şu sıralar ülkemize mercek bulut pandemisi hakim" ifadelerini kullanmıştı.

“Komplo Teorisi Olarak Görülüyor”

AFAD, depremin ardından olumsuz bir durum olmadığını açıklarken Mustafa Kurnaz'ın öngörüsü geniş kitleler tarafından konuşulmaya devam ediyor. Tanınmış araştırmacı, deprem sonrası konuyla ilgili yaptığı ek açıklamada "Deprem merkezi Mudanya. Mercek bulutlarının gözlendiği bölgelerde genellikle deprem oluyor. Ancak maalesef bu durumları komplo teorisi olarak niteleyerek insanların algıları yönlendiriliyor" şeklinde konuştu.