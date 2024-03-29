Tüpraş, bu yıl ilk Entegre Faaliyet Raporu’nu yayımladı. Raporun içeriğinde, yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin yanı sıra, sürdürülebilirlik çalışmaları çok boyutlu olarak paylaşılıyor.

Tüpraş, finansal ve finansal olmayan performansını; çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki çalışmalarını odağına alarak 2023 Entegre Faaliyet Raporu’nu kamuoyuna sundu. Şirket, rapor aracılığıyla; yıllık faaliyetlerini, çifte önemlilik yaklaşımıyla belirlediği öncelikli konuları ve etki boyutlarını, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkılarını ve hedeflerini, paydaşlarına ürettiği değeri, Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında gelişmeleri, kurumsal yönetim ve risk yönetimi anlayışını detaylı olarak paylaştı.

Şirketin 2023 Entegre Faaliyet Raporu birçok öncü ve örnek çalışmayı barındırıyor

Tüpraş Entegre Faaliyet Raporu, IFRS Vakfı (IFRS) Entegre Raporlama Çerçevesi dikkate alınarak, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) tarafından yayımlanan Petrol ve Gaz Sektörü Standardı ile Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu (SASB) Petrol ve Gaz Endüstrisi Rafinaj ve Pazarlama Standardı yaklaşımlarına uyumlu olarak hazırlandı.

Bağımsız Denetim kapsamına dahil edilerek doğrulatılan 271 adet sürdürülebilirlik performans göstergesi de dahil olmak üzere Entegre Faaliyet Raporu’nda yer alan tüm veriler ilk kez Tüpraş ve bağlı ortaklıklar için konsolide edilerek kamuoyuyla paylaşıldı. Küresel sürdürülebilirlik endekslerinin beklentilerini karşılayan toplam 85 yeni performans göstergesi raporda ilk defa yer aldı.

Şirket, Sera Gazı Protokolü’ne (GHG Protokol) göre toplam 15 kategoride detaylı bir Kapsam 3 emisyon analizi gerçekleştirdi ve 2017 baz yılından itibaren tüm geçmiş emisyonlarını (2017-2023) ISO14064 standardı doğrultusunda, üçüncü taraf bağımsız kuruluşlara doğrulattı. Şirketin operasyonları nedeniyle değer zincirindeki dolaylı emisyonlara karşılık gelen Kapsam 3 emisyonları 2023 Entegre Faaliyet Raporu kapsamında ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

Bu yıl ilk kez yürütülen ‘Çifte Önemlilik Çalışması’ ile şirketin öncelikli sürdürülebilirlik konuları belirlendi ve çevresel ve sosyal etkilerinin yanı sıra Tüpraş operasyonlarına olan finansal etkileriyle birlikte değerlendirmeye alındı. Bu doğrultuda Paydaş Analizi çalışması yenilenerek tüm rapor kurgusunu şekillendiren öncelikli konular ilgili paydaşların görüşleri alınarak raporda yer aldı.

Ayrıca, şirket yatırım harcamaları, operasyonel harcamaları ve gelirleri; çevresel sürdürülebilir faaliyetleri sınıflandıran Avrupa Birliği Taksonomisi kapsamında ilk kez değerlendirildi ve sonuçları 2023 Entegre Faaliyet Raporu’nda yayımlandı. Gönüllü olarak yapılan bu çalışma kapsamında şirket yatırımları, operasyonel harcamaları ve gelirleri bağlı ortaklıklarla konsolide edilerek uluslararası ölçekte kabul görmüş bir metodolojiyle, çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ne derece uyumlu olduğu kamuoyu ile paylaşıldı.

İlk kez yer alınan CDP Karbon Saydamlık Projesi’nde ‘B’ yönetim seviyesi notu

Tüpraş’ın yıllardır istikrarlı olarak raporladığı sürdürülebilirlik performansı, bağımsız değerlendirme kuruluşları tarafından değerlendirilerek skorlarda sürekli olarak iyileşme hedefleri arasında yer alıyor.

Bu doğrultuda ilk kez dahil olduğu CDP Karbon Saydamlık Projesi’nin ’Su Güvenliği’ ve ’İklim Değişikliği’ programlarında ‘B’ Yönetim Seviyesi notu ile derecelendirilen şirket, petrol sektöründe faaliyet gösteren ve CDP tarafından ’Su Güvenliği’ programında değerlendirmeye alınan şirketler arasında üst sıralarda yerini almış oldu.

Şirket, 2023 yılında küresel arenada en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimlerinden biri olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) imzacısı olarak, sözleşmenin insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 temel evrensel ilkesine uygun davranacağının taahhüdünü de veriyor.

Avrupa su pazarının lider paydaş kuruluşu Water Europe’a katılan Tüpraş, aynı zamanda Avrupa odaklı yeşil hidrojen çalışmalarına yön veren Hydrogen Europe üyesi olarak öne çıkıyor.