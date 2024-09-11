Dijital ve sürdürülebilir rafinaj faaliyetleri kapsamında müşterilerle temas ettiği tüm süreçlerinde uçtan uca dijital bir müşteri deneyimi tasarlayan Tüpraş, Kara Dolum Dijital Müşteri Deneyimi Projesi’ni tamamladı. Türkiye’de sektöründe ilklerden biri olan projeyle; müşterilerin sipariş açma aşamasından başlayarak tanker sürücülerinin sahadaki dolumu tamamlamasına kadar olan tüm süreç insan etkileşimi olmadan, plaka tanıma sistemleri ve dijital kiosklar aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Türkiye’nin önde gelen enerji şirketlerinden Tüpraş, dijitalleşme ve müşteri deneyiminde önemli projeleri gerçekleştiriyor. Kara Dolum Dijital Müşteri Deneyimi Projesi kapsamında Randevu Sistemi, Temassız Satış ve Sürücü Portalı olmak üzere üç başlık altında gerçekleştirilen çalışmaları, Haziran 2024 itibariyle tüm rafinerilerinde ve ürün gruplarında tamamlayan Tüpraş, dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir projeyi daha başarıyla hayata geçirdi.

Yapılan açıklamaya göre Kara Dolum Temassız Satış Projesi, Randevu Sistemi, Müşteri Portalı ve Sürücü Portalı Mobil Uygulaması, kara tankerlerinin dolum alanına girişini düzenleyerek insan temasını azaltıyor. İşlemlerin sürücüler tarafından dijital kiosklar üzerinden gerçekleştirilmesiyle, beklemeleri de ortadan kaldırıyor. Randevu sistemi sayesinde saatler öncesinden rafineriye gelip beklemeye gerek kalmadığı için sürücülerin zamanını verimli kullanması sağlanıyor.

“Tüm ürün gruplarında dijital, güvenli, verimli ve sürdürülebilir müşteri uygulamalarını hayata geçiriyoruz”

“Enerjimiz Geleceğe” mottosuyla Türkiye’nin lider sanayi şirketi unvanını geleceğe taşımak için çalıştıklarını aktaran Tüpraş Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atilla Ulusu, “Stratejik Dönüşüm Planımız ve 2050 Karbon Nötr hedefimiz çerçevesinde temiz enerji dönüşümü için çalışmalarımıza devam ederken, odak iş alanlarımızdan ‘Sürdürülebilir Rafinaj’ı da son teknolojiler ve dijitalleşme uygulamalarıyla daha verimli hale getirmeyi hedefliyoruz. Müşteri odaklı uygulamalarımız çerçevesinde, tüm ürün gruplarımızda ve rafinerilerimizde Randevu Sistemi uygulaması ve Temassız Satış çalışmalarını başarıyla tamamladık. Böylece müşteri ve sürücülerin dolum süreçlerini yüzde 100 dijitalleştirerek, rafinerilerin dolum otomasyon sistemlerini tamamen yeniledik ve mevcut operasyonlarımıza entegrasyonunu sağladık. Bu sayede dolum süreçleri daha güvenli, sürdürülebilir ve entegre bir yapıya kavuştu. Artık İzmit, İzmir, Batman ve Kırıkkale rafinerilerimizde, müşterilerin sipariş açma aşamasından başlayarak tanker sürücülerinin sahadaki dolumun tamamlanmasına kadar olan tüm süreç, insan etkileşimi olmadan, portal uygulamaları, plaka tanıma sistemleri ve dijital kiosklar aracılığıyla gerçekleştiriliyor” şeklinde konuştu.

Şirketin bu sayede operasyonel verimliliği artırarak müşteri memnuniyetini de yükselttiğini ifade eden Ulusu, “Tüm ürün gruplarında dijital, güvenli, verimli ve sürdürülebilir müşteri uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Müşteri odaklı dijitalleşme projelerimizde ‘Randevu sistemi uygulaması’ Tüpraş’ın ürün teslimatlarında, rafineri sahalarındaki yoğunluğu azaltıyor ve süreçlerimizi daha etkin ve verimli hale getiriyor” dedi.

“Rafinaj sektöründe bir ilk olma niteliği taşıyan Kara Dolum Temassız Satış Projesi önümüzdeki dönem vagon, boru hattı ve deniz dolum süreçlerine entegre edilecek”

Ulusu, Tüpraş’ın uçtan uca dijital müşteri deneyimi adımlarının süreceğini de şu sözlerle ifade etti: “Tüpraş Kara Dolum Dijital Müşteri Deneyimi Projesi ile tüm rafinerilerimizde standart bir satış-dolum yönetim sistemi oluşturarak 7/24 sürdürülebilir ve entegre bir altyapı sağladık. Kara Dolum Dijital Müşteri Deneyimi Projesi ile elde ettiğimiz başarı, gelecekte daha da ileriye gitmek için bizi motive ediyor. Rafinaj sektöründe bir ilk olma niteliği taşıyan Kara Dolum Temassız Satış Projesi’nin önümüzdeki dönem vagon, boru hattı ve deniz dolum süreçlerine entegre edilerek yaygınlaştırılması da planlanıyor.”