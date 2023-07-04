Turgutalpspor kadın futbol takımı lig öncesi ve tekirdağda ki şampiyona öncesi Tahtaköprü sofrasında moral depoladı.

7-8-9 Temmuz tarihlerinde Tekirdağ’da yapılacak olan anadolu yıldızları turnuvası için Bursa karmasıyla gidecek olan sporcularımıza ve kadın futbol takımımıza Tahtaköprü sofrası işletmecisi Şafak Kalay tarafından verilen kahvaltı da buluşan takımımıza yönetim kurulu üyeleri Sezai Çelik,Buğra Kemal Dede ve Fettah Dede beraberinde Turgutalpspor Sportif Direktörü Hakan Dede ve antrenör Berkcan Demir katıldılar.

Organizasyonda konuşma yapan Hakan Dede tahtaköprü sofrası işletmecisi Şafak Kalay beyefendiye katkılarından dolayı teşekkür etti Temmuz 15 ten sonra bölgemizde başlayacak olan kadınlar futbol liginde İnegölü en iyi şekilde temsil edeceklerini iki gün sonra ki turnuvada da Bursa karmasında yer alan sporcularla iyi dereceler alarak döneceklerini buna yönetim teknik ekip ve sporcular olarak inandıklarını söyledi.