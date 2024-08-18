Tatil dönüşü artan turist ishalleri, özellikle çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Medipol Sağlık Grubu’ndan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, sıvı kaybı ve beslenme bozukluklarına karşı aileleri uyardı.

Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte, turist ishalinin çocuklarda görülme sıklığı artış gösterdi. Medipol Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, havuzlar, denizler, iyi yıkanmamış taze sebze ve meyveler ile bozulma eğilimli gıdaların bu durumun başlıca nedenleri arasında olduğunu belirterek özellikle çocukların yaz tatili boyunca sık tükettiği ketçap ve mayonez gibi yiyeceklerin de risk oluşturduğunu dile getirdi.

Turist ishalinin, genellikle karın ağrısı, kusma, bulantı, halsizlik ve ateş gibi belirtilerle kendini gösterdiğini belirten Prof. Dr. Güzel, bu durumun seyahat esnasında olduğu gibi eve dönüş sonrasında da ortaya çıkabileceğini ifade etti. Bu şikayetlerin artış gösterdiği de son günlerde gözlemleniyor.

"Besin ve sıvı gıdalarını almış olması çok önem arz ediyor"

Turist diyaresinin (ishal) çocuklarda kusma, bulantı, halsizlik ve ateş gibi semptomlar ile görülebileceğini vurgulayan Medipol Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, “Son günlerde tatil dönüşüyle beraber toplumda sıklıkla artan turist diyareleriyle çokça karşılaşmaktayız. Havuzlar, denizler, iyi yıkanmamış taze sebze ve meyveler, onun dışında bozulma eğilimli bazı gıdalar, ketçap, mayonez gibi çocukların yaz tatili boyunca en sık tükettiği yiyecekler bunlar arasında yer almakta. Peki turist diyaresi dediğimiz olay nedir? Genellikle ishal ataklarıyla kendisini gösterir. Çocuklarınızda özellikle karın ağrısı, kusma, bulantı, halsizlik, ateş gibi durumlar söz konusu olabilir. Böyle bir durum seyahat esnasında olduğu gibi eve dönüşten sonra da ortaya çıkabilir. Peki böyle bir çocukla karşılaştığımızda biz nelere dikkat etmeliyiz? Özellikle besinlerini almış olması, sıvı gıdasını almış olması çok önem arz ediyor” diye konuştu.

“Bakteriler, parazitler ve viral enfeksiyonlar sebep olabiliyor”

Özellikle 2 yaş altı çocuklarda hayati tehlike oluşturabilecek noktalara gidebileceğini ifade eden Prof. Dr. Güzel, böyle bir durumda mutlaka çocuk hekimine başvurulması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Güzel, “Dehidratasyon dediğimiz sıvı kaybı çocuklarda vücudun direncinin daha da düşmesine neden olabiliyor. Böyle bir durumla karşılaşırsak ilk yapacağımız şey çocuğumuzun beslenmesini sağlamak. Kusma atakları, ateşler, karın ağrısı ve krampların fazla ve besin gıdasının giderek azaldığı durumlar söz konusu olduğunda bir çocuk hekimine mutlaka başvurmalısınız ve gereken tedaviyi almalısınız. Bunların içerisinde turizm yerlerinde neden olan etkenleri düşündüğümüzde bakteriler, parazitler, viral enfeksiyonlar daha ön planda çıkıyor. Özellikle 2 yaş altı çocuklarda sıvı kaybının, ateşin ve kusmanın, beslenmenin hayati tehlikeyi arz edebilecek durumlara kadar gelebilecek olmasından dolayı buna önem vermemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.