Bilecik’in Söğüt ilçesinde yaşanan teknik arıza nedeniyle yüzme havuzu 20 Ağustos Salı gününe kadar hizmete kapatıldı.

Söğüt Belediyesi, ilçede bulunan yüzme havuzunun 20 Ağustos Salı gününe kadar hizmet vermeyeceğini sosyal medya hesabından paylaştı. Belediye tarafından yapılan paylaşımda, “Havuz su şebekesinde meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle ilçe yüzme havuzumuz pazar günü hizmet veremeyecektir. Gerekli çalışmaların tamamlanması sonrası 20 Ağustos Salı günü tekrar hizmete açılacaktır. Halkımıza önemle duyurulur” ifadeleri kullanıldı.