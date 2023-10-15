Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan İhsaniye Kapalı Pazaryeri'nde, Türk antika dünyası buluştu. Her ayın 3. haftasının pazar günü kurulan bu antika pazarı, farklı şehirlerden gelen 400'e yakın esnafın ve antika meraklılarının binlerce ürününe ev sahipliği yapıyor. Bu tarihi pazarda, plaktan saate, tüfekten telefona, oyuncaktan kıyafete kadar birçok antika ürünü titizlikle inceleniyor.

Ancak bu renkli pazarda dikkatleri üzerine çeken bir isim vardı: 10 yaşındaki Eren Şahin. Eren, artık kullanmadığı oyuncakları bu antika pazarında sergileyerek satışa sunuyor. Her ne kadar bu oyuncaklar antika değerine sahip olmasa da, birçok çocuğun ilgisini çekecek ürünleri 15 ila 200 lira arasında tezgahında satıyor. Eren, ailesiyle birlikte bu keyifli pazarda yer almanın tadını çıkarıyor. Kendisi ve kuzeni, oyuncaklarının yanı sıra limonata da satışa sunuyor.

Bursa Antikacılar ve Antika Sevenler Derneği Başkanı Erdal Sadıç, bu pazarın 7 yılı aşkın bir süredir devam ettiğini ve birçok şehirden antika esnafının ve koleksiyonerlerin buraya geldiğini ifade ediyor. Pazarın satıcıları ve ziyaretçileri memnun bir şekilde ayrılıyorlar ve her birinin kendi özgün hikayesi bulunuyor.

Antika meraklıları, geçmişe yolculuk yapmanın keyfini bu pazarda çıkarıyor. Mehmet Alp, her ayın 3. pazarını iple çektiğini ve bu pazarda en az 5 saatini geçirdiğini belirtiyor. O, özellikle aile büyüklerinin evlerinde gördüğü ürünleri bu pazarda arayarak satın almaya çalışıyor.

İzmir'den gelen bir satıcı olan Volkan, evlerinde veya iş yerlerinde bulunan antika ürünleri bu pazarda değerlendirmeye çalıştıklarını söylüyor. "Kiminin çöpü, kiminin hazinesidir" deyimiyle antika değerlerin her geçen gün arttığını vurguluyor.

El yapımı gemi üreten Ahmet Sevik ise bu pazarda özel bir yere sahip. Ahmet, ahşap bir gemi yapmanın 3 ay sürebileceğini belirtiyor ve her ayrıntıyı el işçiliğiyle titizlikle tamamlıyor. Bu el yapımı gemiler, fiyatları 8 ila 10 bin lira arasında değişen eserler olarak pazarda ilgi görüyor.

İhsaniye Kapalı Pazaryeri'nin her ay düzenlenen bu renkli etkinliği, antika severlerin ve esnafın buluşma noktası olmaya devam ediyor. Antika tutkunları için bu pazar, geçmişe dair hatıraları canlandırma ve eşsiz eserleri bulma fırsatı sunuyor. Bir sonraki antika pazarı ise 19 Kasım'da gerçekleşecek.