Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi ilçesinin kırsal Güneybudaklar Mahallesi'ne yeni bir hizmet binası kazandırmak amacıyla düzenlenen törenle bu önemli hizmeti mahalle sakinlerinin kullanımına sundu.

Bursa'nın geleceğini daha sağlıklı bir yöne taşımak hedefiyle, ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi mirasa kadar birçok alanda büyük yatırımlar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda kırsal mahallelerdeki sosyal yaşama katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Osmangazi ilçesinin Güneybudaklar Mahallesi'ne, çeşitli etkinlikler için kullanabilecekleri bir hizmet binası inşa edildi. Bu önemli hizmet binasının açılışı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Mustafa Yavuz'un da katıldığı bir törenle gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada Bursa'nın Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olduğunu vurguladı ancak hızlı gelişmenin bazı sancıları beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Köylerden kente ve farklı illerden yapılan göçlerin ihtiyaçları değiştirdiğini belirten Başkan Aktaş, muhtarlarının bilgileri doğrultusunda her köşeye hizmet götürmeye çalıştıklarını söyledi. Başkan Aktaş, aynı zamanda pandemi sürecinin zorluklarını ve ekonomik krizleri atlattıklarını ifade ederek, mazeret üretmeden çalışmalara devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca, mahallelerde dokunmadık yer bırakmadıklarını ve birlik, beraberlik, dayanışma ruhuna vurgu yaptı.

Bursa Milletvekili Refik Özen, merkezi hükümet ve yerel yönetimler olarak her yerde ihtiyaçları karşılamak için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı. Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ise kendi memleketleri olan Güneybudaklar'a kazandırılan hizmet binası için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

Güneybudaklar Mahalle Muhtarı Ali Öztürk, hizmet binasının yanı sıra cami, istinat duvarları, altyapı, köy içi yolları ve arazi yolları gibi birçok önemli hizmet aldıklarını belirterek Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Muhtar Ali Öztürk ve zanaatkar Nazif Oruç, Başkan Aktaş'a el oyması Kur'an rahlesi hediye etti. Açılış sonrasında Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, köy hayrına katılan vatandaşlarla sohbet etti.