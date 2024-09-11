Türk Dünyası, Ortak Alfabe Komisyonu, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaştığını duyurdu.

Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu ortaklığında Bakü'de gerçekleştirilen toplantıda Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde görüş birliğine vardı.

Akademi tarafından yapılan açıklamada, "Toplantının temel amacı, bu alanda edinilen bilgiler ve komisyonun 2 yıllık faaliyet deneyiminden yararlanarak Türk dilleri için ortak alfabe projesine ilişkin çalışmaları sonuçlandırmaktı" denildi.

Ortak alfabe 33 yıl önce önerilmişti

Toplantıda ilk olarak 1991'de bilim insanları tarafından önerilen Latin tabanlı Ortak Türk Alfabesi projesinin kapsamlı şekilde gözden geçirildiği ve komisyon üyelerinin bu alfabe projesinde geliştirilmesi gereken hususlara ilişkin gerekli tespitleri yaptıkları vurgulandı

Yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu özverili çalışmanın sonucunda, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaşıldı. Önerilen alfabedeki her harf, Türk dillerinde bulunan farklı fonemleri temsil etmektedir. Ortak Türk Alfabesi'nin geliştirilmesi, Türk halkları arasında karşılıklı anlayış ve işbirliğini teşvik ederken, onların dil mirasını da korumaktadır."

Ortak Türk Alfabesi harfleri hangileri olacak?

90'lı yıllarda başlatılan ortak alfabe çalışmaları hangi harflerin kabulünü kapsıyor? Karara göre, alfabeye Q, X, W, Ň, Ä harflerinin eklenecek.