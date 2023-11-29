Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın 2019'da paylaştığı "Şampiyonlar Ligi" adlı fotoğrafta yer alan 15 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Aynı zamanda, fotoğraftaki isimler arasında yer alan Özlem ve eşi Tayyar Öz'e de yurt dışına çıkış yasağı uygulandı.

Soruşturma kapsamında, fotoğraftaki şahısların kimlikleri tespit edilerek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan süreçte, Sulh Ceza Hakimliği'nden Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, Muhammet Oğuz Başar, İleyda Topal, Tolunay Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Mervenur Korkut, Yavuz Selim Korkut, Tuğba Demirhan, Huri Özsefil, Habip Özsefil, Özge Duman'a yurt dışı çıkış yasağı talep edildi ve hakimlik tarafından kabul edildi.

Ayrıca, 24 Kasım 2023 tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sonucunda, Sulh Ceza Hakimliği tarafından Tayyar Taylan Öz ve Özlem Altınok Öz'e de yurt dışına çıkış yasağı konuldu.