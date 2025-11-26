Türk Hava Yolları’nın (THY) iştiraki olarak kurulan TKPAY’in lansmanında konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Türk Hava Yolları olarak sadece seyahat deneyimini değil, bu deneyimin temas ettiği tüm süreçleri dönüştürmeyi hedefliyoruz. TKPAY ile ödeme süreçlerinin sadeleşmesini, operasyonel verimliliğin artmasını ve misafirlerimizin dijital ihtiyaçlarına tek noktadan yanıt verebilmeyi amaçlıyoruz. Bu platformun gelecekte havacılık ve seyahat sektörü için yeni hizmet modellerinin de önünü açacağına inanıyoruz" dedi.

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı hava yolu Türk Hava Yolları’nın yüzde 100 iştiraki olarak finansal teknolojiler alanında kurulan TKPAY, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen lansmanla tanıtıldı. Programa Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat’ın yanı sıra üst yöneticiler ve iş ortakları katıldı. Program, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Türk Hava Yolları’nın dijitalleşme vizyonunun önemli bir adımı olan TKPAY, bireysel misafirlere TKPAY Cüzdan, kurumsal iş ortaklarına ise TKPAY Ödeme Platformu üzerinden hızlı, güvenli ve avantajlı ödeme çözümleri sunuyor. Turkish Airlines mobil uygulamasına entegre çalışan TKPAY Cüzdan, misafirlerin bilet alımlarından günlük harcamalarına kadar birçok işlemi tek bir noktadan yönetmesini sağlıyor. TKPAY Cüzdan ile gerçekleştirilen işlemlerde TK Para kazanılırken, restoran, konaklama, giyim ve ulaşım gibi anlaşmalı markalarda yapılan harcamalardan nakit iade elde ediliyor. Ayrıca 7 gün 24 saat ücretsiz para transferi, karekod ile ödeme, dijital veya fiziki kart kullanımı, anlık kur dönüşümü ve mil çevrimi gibi hizmetlerle misafirler seyahat boyu kesintisiz bir deneyim yaşıyor. Türk Hava Yolları’nın bilet iadesi ve bagaj tazminatı gibi işlemlerinin de artık doğrudan TKPAY Cüzdan üzerinden yapılacak olması, süreçleri hızlandırarak misafir memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

Kurumsal misafirler için geliştirilen TKPAY Ödeme Platformu ise başta Türk Hava Yolları ve AJet olmak üzere havacılık ve seyahat ekosisteminin tüm oyuncularına yüksek başarı oranına sahip, güvenilir, hızlı ve sade bir tahsilat altyapısı sunuyor. Platform, havayolları, seyahat acenteleri, konaklama ve araç kiralama şirketleri ile seyahatle bağlantılı diğer sektörlere yönelik kapsamlı çözümler sağlayarak, sektöre bütünsel bir finansal teknoloji yaklaşımı kazandırıyor. Türk Hava Yolları’nın seyahat alanındaki güçlü konumunu fintek dünyasına taşıyan TKPAY, yerli ve milli teknolojilerle geliştirdiği altyapı sayesinde düşük maliyetli ve güvenli ödeme hizmetleri sunmayı, yabancı misafirlere sağladığı kullanıcı dostu kur servisleriyle de Türkiye’nin turizm deneyimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Lansmana özel olarak TKPAY Cüzdan üzerinden yapılan tüm bilet alımlarında yüzde 10 TK Para kazanma fırsatı sunuluyor.

TKPAY’in ödeme dünyasındaki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Türk Hava Yolları olarak sadece seyahat deneyimini değil, bu deneyimin temas ettiği tüm süreçleri dönüştürmeyi hedefliyoruz. TKPAY, bu vizyonun en somut adımlarından biri olarak misafirlerimize hız, güven ve avantaj sunarken seyahat ekosistemindeki iş ortaklarımız için de güçlü bir teknoloji altyapısı oluşturuyor. Yerli ve milli bir fintek markasının Türk Hava Yolları gücüyle dünyaya açılması hem kurumumuzun hem de ülkemizin rekabetçiliğine katkı sağlayacaktır. TKPAY ile ödeme süreçlerinin sadeleşmesini, operasyonel verimliliğin artmasını ve misafirlerimizin dijital ihtiyaçlarına tek noktadan yanıt verebilmeyi amaçlıyoruz. Bu platformun gelecekte havacılık ve seyahat sektörü için yeni hizmet modellerinin de önünü açacağına inanıyoruz" dedi.

Türk Hava Yolları’nın yüzde 100 iştiraki olan TKPAY, Ağustos 2023’te kuruldu ve Mart 2025’te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan lisans alarak faaliyetlerine başladı.