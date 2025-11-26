Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü’nün (SMIIC) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu’nun koordinasyonunda gerçekleşen 11’inci Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025 İstanbul Fuar Merkezi’nde başladı. Programın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarette yaşanan olumsuz gelişmelerden bahsederken İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

‘‘İslam ülkelerinin dayanışma içinde olması, ticaretlerini artırmaları önem taşımakta’’

Programın açılışında açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, küresel ticarette tedarik sorunlarının arttığını, büyümenin yavaşladığını ve korumacılık politikalarının arttığını vurguladı. Bu dönemde İslam ülkelerinin daha fazla dayanışma içinde olması gerektiğini söyleyen Bolat, ‘‘İslam ülkelerinin bu zorlu süreçte daha fazla dayanışma içine girmesi, kendi aralarındaki ticaretleri artırmaları çok büyük önem taşımakta’’ sözlerini ifade etti.

‘‘İslam ülkelerinin Türkiye’nin toplam ticaretindeki payı yüzde 11’den yüzde 26’ya yükseldi’’

Türkiye ile İslam ülkeleri arasında gerçekleşen ticaretin arttığına da dikkat çeken Bolat, ‘‘Türkiye olarak son 22 senede tüm İslam dünyası ile ekonomik ilişkilerimizi artırmaya yönelik politikalar uyguladık. Türkiye’nin toplam ticaretinde İslam ülkelerinin payı yüzde 26’ya yükseldi. Bu rakam 22 sene önce yüzde 11’di’’ dedi.

Uluslararası Helal Expo ve Dünya Helal Zirvesi’ne ilişkin de bilgi paylaşan Bolat, ‘‘Uluslararası Helal Expo ve Dünya Helal Zirvesi ise İİT coğrafyasıyla olan kadim bağlarımızı somut ekonomik iş birlikleriyle daha da tahkim etmemiz, helal standartlarını ortak bir dil haline getirmemiz ve karşılıklı ticaretimizi daha ileri bir düzeye taşımamız için eşsiz bir platform sunmaktadır. Bu sene, Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo için "Helal ticaretinde inovasyon ve mükemmeliyetçilik" temasının seçilmiş olmasını son derece anlamlı ve isabetli buluyorum’’ diye konuştu.

‘‘2024 yılı itibarıyla Müslüman tüketicilerin helal ürün ve hizmet harcamaları 2,3 trilyon dolara ulaştı’’

Dünyada Müslüman nüfusun 2023 yılı itibarıyla 2 milyarı aştığını vurgulayan Bolat, ‘‘İslam ülkelerinin 2030 yılına kadar 540 milyondan fazla Müslüman genç nüfusa sahip olacağı öngörülmektedir. Bu nüfusun ve gelişen teknolojinin piyasa talebini önemli ölçüde şekillendireceğini öngörmek güç değildir. 2024 yılı itibarıyla Müslüman tüketicilerin helal ürün ve hizmet harcamaları 2,3 trilyon dolara ulaşmıştır. Bu büyüklüğün 2025 yılı sonunda 2,5 trilyon doların üzerine çıkması, beş yıl içinde yıllık yüzde 5,3’lük büyüme oranıyla 2028 yılına kadar 3,4 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir’’ açıklamalarında bulundu.

‘‘Helal gıda sektöründe 2028 yılı tüketici harcamalarının yaklaşık 2 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor’’

Helal gıda sektöründeki büyümeden de bahseden Bolat, ‘‘Helal gıda sektöründe 2028 yılı itibarıyla tüketici harcamalarının yıllık yüzde 6,2 büyüme ile yaklaşık 2 trilyon dolara ulaşacağı beklenmektedir. Benzer şekilde 2028 yılına kadar, giyim, helal turizm, medya, helal eczacılık ve kozmetik sektörlerinde de kayda değer büyüme oranlarına ulaşılması öngörülmektedir’’ ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak belirlenen helal standartlarına ilişkin de bilgi veren Bolat, ‘‘2011 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı’na bağlı İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü’nün (SMIIC) yayımladığı uluslararası SMIIC helal standartlarını milli helal standartlarımız olarak benimsedik. 2017 yılında helal ürün ve hizmetlerin belgelerinin akreditasyonu konusunda Helal Akreditasyon Kurumumuzu tek yetkili kuruluş olarak görevlendirdik’’ diye konuştu.

Helal Akreditasyon Kurumu’na başvurular hakkında da bilgi paylaşan Bolat, ‘‘Helal Akreditasyon Kurumu yurtiçi ve yurtdışından toplamda 35 farklı ülkeden 219 başvuru almış; bunlardan 120 tanesi akreditasyon kararıyla sonuçlandırmıştır’’ ifadelerini kullandı.