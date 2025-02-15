MÜSİAD'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan ve Türk iş dünyasının genelini temsil ettiği iddiasıyla yapılan açıklamalar, ne yazık ki ekonomik kalkınma ve iş dünyası odağından uzak, toplumsal huzuru zedeleyici bir içeriktedir. Bulunduğumuz dönemde, iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarının siyasi bildiri diliyle hareket etmesi yerine, yapıcı eleştiriler geliştirerek, ülkenin kalkınma yolculuğuna somut katkı sunması beklenmektedir." denildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından, yurt içi şube başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu geniş katılımlı bir istişare toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi.

İstanbul’daki genel merkezde Genel Başkan Mahmut Asmalı’nın başkanlığında yapılan ve yeni dönem için planlanan faaliyetler, bunlara ilişkin stratejiler ve gündeme dair güncel konuların ele alındığı toplantıda, iş dünyasının ülkenin küresel rekabet gücünü artırmaya odaklanması gerektiğinin vurgulandığı aktarıldı.

İstişare toplantısının sonucunda yayımlanan metinde, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) genel kurulunda yapılan açıklamalar üstü kapalı olarak eleştirildi.

Metinde şunlar yer aldı:

“Türkiye, son yıllarda küresel krizler, pandemi, jeopolitik gerilimler, savaşlar, deprem ve ekonomik dalgalanmalar gibi birçok sınavdan geçti. Buna rağmen üretim, ihracat ve yatırım noktasında istikrarlı bir çaba içerisinde oldu. Tüm bu çabaların yanında biz de iş dünyası olarak meselelere, yalnızca mevcut sıkıntılar üzerinden karamsar bir bakış açısı ile değil, çözüm yolları geliştirme ve uzun vadeli stratejiler oluşturma adına sorumluluk penceresinden baktık, bakmaya da devam ediyoruz.

Bu nedenle, Türkiye’nin içinden geçtiği bu kritik süreçte tüm paydaşlarımızla ortak bir akıl çerçevesinde meseleleri ele almanın ve yapıcı öneriler geliştirebilmenin önemine inanıyoruz. İş dünyası olarak hepimiz, ülkemizin ekonomik büyümesini, istihdamını ve toplumsal huzurunu önceleyen bir perspektifle hareket etmek zorundayız.

Bu dönemde ekonomi yönetimi, iş dünyası temsilcilerine gerek YOİKK gerekse bir araya gelinen tüm toplantı ortamlarında yatırım ortamının iyileştirilmesi ve güncel ekonomik konularda hiç olmadığı kadar istişareye ve eleştiriye açık zeminler oluşturmuştur. Biz de MÜSİAD olarak bu toplantılarda, sıkı para politikasının enflasyonla mücadele için gerekli bir koşul olduğunu fakat tek başına yeterli olmadığını; yapısal reformların Türkiye ekonomisinin kronik sorunlarının çözümü için de çok önemli olduğunun altını çizdik ve somut önerilerimizi ilettik.

Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan ve Türk iş dünyasının genelini temsil ettiği iddiasıyla yapılan açıklamalar, ne yazık ki ekonomik kalkınma ve iş dünyası odağından uzak, toplumsal huzuru zedeleyici bir içeriktedir. Bulunduğumuz dönemde, iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarının siyasi bildiri diliyle hareket etmesi yerine, yapıcı eleştiriler geliştirerek, ülkenin kalkınma yolculuğuna somut katkı sunması beklenmektedir.

MÜSİAD olarak, bizler her zaman çözüm odaklı bir yaklaşımı benimsemekteyiz. Türkiye’nin ekonomik geleceği için reformların hayata geçirilmesini destekliyor, iş yapma ortamının iyileştirilmesi için çalışmalarımıza var gücümüzle katkı sunmaya devam ediyoruz.

Komşumuz Suriye’de barışın geldiği, Rusya-Ukrayna savaşının sonuna yaklaşıldığı, ülkemizde kalıcı dezenflasyon sürecine girildiği, ekonomide en zorlu süreçlerin geride kaldığı ve ülkemize ciddi yatırımların açıklanacağı böyle bir dönemde, toplumumuza karamsarlık yaymak, ülke insanının moral ve motivasyonunu aşağı çekecek söylemlerde bulunmak kimseye fayda sağlamayacaktır.

Türkiye, sadece kendi ekonomik istikrarını değil, aynı zamanda bölgesindeki ekonomik liderliğini de güçlendirmektedir. İş dünyası olarak, bölgesel ve küresel rekabet gücümüzü artırmak için yatırımlarımıza ve iş birliklerimize hız kesmeden devam edeceğiz.

Biz MÜSİAD çatısı altında sorumluluğumuza odaklanarak, içi boş tartışmaların bize hiçbir fayda sağlamayacağını biliyor ve süreklilik arz eden yatırım, üretim, istihdam politikalarına odaklanıyoruz. Reform sürecine katkı sunmaya, üretim ve teknoloji alanlarında ülkemizi daha ileriye taşımaya devam edeceğiz. Türkiye, en zor ve karamsar günlerde dahi jeopolitik ve ekonomik dönüşüm sürecini başarıyla yönetmektedir. Böyle bir dönemde, ülkemizin geleceğine dair olumlu ve yapıcı katkılar sunmaya devam edeceğiz.

MÜSİAD olarak, ekonomik istikrarın korunması ve yatırım ortamının daha da güçlendirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.” ifadelerine yer verdi.