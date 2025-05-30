Çalışanların yaşam maliyetlerini ortaya koyan araştırmaya göre, Ankara’da dört kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 25.092,26 TL’ye ulaştı. Bu rakam bir önceki aya göre yüzde 4,4’lük artış anlamına geliyor.

Gıda harcamalarının yanı sıra, kira, elektrik, su, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi zorunlu ihtiyaçların da dahil edildiği toplam harcama tutarı yani yoksulluk sınırı ise 81.733,73 TL olarak hesaplandı. Geçen aya kıyasla yaklaşık 3.500 TL’lik bir artış yaşanmış oldu.

Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti ise artık aylık 32.463,07 TL’ye çıkmış durumda. Bu da mevcut asgari ücretle kıyaslandığında 10.359 TL’lik bir fark anlamına geliyor. Araştırma, asgari ücretin bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Türk-İş, bu verilerle çalışanların insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmelerinin günden güne daha da zorlaştığını vurgularken, mutfak enflasyonundaki yıllık artış oranını yüzde 32,28; yıllık ortalama artışı ise yüzde 47,62 olarak açıkladı.