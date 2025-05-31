Türk Kadınlar Birliği Bursa Şubesi Başkanı Tijen Sözeri ve yönetim kurulu üyeleri, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklenen ’İznik 3tkin: Eğitimde Etkileşim, Eylem Esenlik’ adlı proje çerçevesinde İznik’e bir inceleme ziyareti gerçekleştirdi.

Proje, Türk Kadınlar Birliği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Betül Batır koordinatörlüğünde, İznik Kılıçaslan İlkokulu Müdürü Sümeyra Canavar yürütücülüğünde sürdürülüyor. Projede eğitim ve atölye çalışmaları TKB üyeleri Prof Dr Nimet Haşıl Korkmaz, Prof Dr Nuray Akbudak ve senarist Derya Biçer tarafından yürütülüyor. Projeye katkı sunan kurumlar arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi de yer alıyor.

Ziyaret kapsamında İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ile İznik Kılıçaslan İlkokulu Müdürü ve proje yürütücüsü Sümeyra Canavar ile görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerde proje süreci, eğitimde etkileşimli öğrenme yöntemleri ve sivil toplumun rolü üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaret sırasında Okul Müdürü Sümeyra Canavar tarafından Türk Kadınlar Birliği’ne anlamlı bir hediye takdim edildi. Bu iş birliği, kadınların eğitim alanındaki etkinliğini artırmak ve bilimsel projelerde aktif rol almalarını teşvik etmek adına önemli bir adım oldu.