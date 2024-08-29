Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayınladığı açıklamada, yurt içinde “ekonominin lokomotifi”, yurt dışında ise “dünyayı inşa eden” müteahhitler olmayı sürdüreceklerini kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yılı nedeniyle bir açıklama yayınladı.

Eren, büyük zaferin yıldönümünde başta Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarını saygı ve minnet ile andıklarını belirttiği mesajında, "Dünyanın dört bir yanında yürüttükleri projelerle ülkemizi temsil eden Türk müteahhitler, ulusal bağımsızlık mücadelesinin önemli yapı taşlarından biri olan 30 Ağustos Zaferi’nin 102. yılını yeni başarılarla taçlandırmanın onurunu yaşıyorlar. Türk müteahhitlerin hedefi dünyayı inşa etmektir. Yurt dışı müteahhitlik sektörümüz 1972’den 2024 Temmuz ayı sonuna kadar 137 ülkede 514,6 milyar dolar değerinde 12.257 proje üstlenmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Büyük, kutsal hedefler, erişilemeyecek hedeflerdir. Bu sebeple herhangi bir hedefe erişmekle yetinmeyeceğiz. Sürekli olarak daha ilerisine varmak için çalışacağız.” sözünden hareketle yurt içinde “ekonominin lokomotifi”, yurt dışında ise “dünyayı inşa eden” müteahhitler olmayı sürdüreceğiz. Tarihimizin en önemli günlerinden olan Zafer Bayramımızı kutluyor, 30 Ağustos Zaferi’nin bütün kahramanlarını şükranla ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.