Bursa Valili koordinasyonunda 1 hafta boyunca Bursa merkez ve ilçelerde yapılacak etkinliklerle kutlanacak Türk Mutfağı Haftası, İnegöl Belediyesi ev sahipliğinde Gastro İnegöl’de gerçekleştirilen Şerbet Tadım Etkinliği ile başladı. 10 farklı Osmanlı şerbeti ile İnegöl’e özgü lezzetler burada hem tanıtıldı hem tadıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen ve her yıl 21-27 Mayıs tarihlerinde kutlanan Türk Mutfağı Haftası bu yıl 3’üncü kez kutlanıyor. Bursa’da Valilik koordinasyonuyla; İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Uludağ Üniversitesi, Kaymakamlıklar, Belediyeler ve Bursa Ticaret Sanayi Odası iş birliğinde Bursa merkez ve ilçelerde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin açılışı, bugün İnegöl’de gerçekleştirildi. İnegöl Belediyesi ev sahipliğinde Gastro İnegöl restoranında yapılan Osmanlı Şerbetleri Tadımı ve İnegöl’ün coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtım etkinliğe; Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri kurum ve kuruluşların temsilcileri, şefler, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gastronomi bölümü öğrencileri ile davetliler katıldı.

Gastro İnegöl restoranı yanında bulunan alanda protokol konuşmalarıyla başlayan Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban kürsüye çıkarak konuklara hitaben bir konuşma yaptı. Taban, “Bugün Türk Mutfağı Haftası münasebetiyle Bursa’mızda düzenlenen ve ilk ayağı İnegöl’ümüzde yapılan organizasyon için bir aradayız. Kültür Turizm Bakanlığımız tarafından ilan edilen Türk Mutfağı Haftasının 3’üncü yılını kutluyoruz. Burada Valiliğimizin koordinasyonunda İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz, Uludağ Üniversitemiz, Kaymakamlıklarımız, Belediyelerimiz ve Bursa Ticaret Sanayi Odamızla beraber düzenlediğimiz organizasyonun açılış etkinliğine İnegöl olarak ev sahipliği yapmış oluyoruz. Geçtiğimiz yıl da Bizimkisi Bir Aş Hikayesi isimli sergiyle Türk Mutfağı Haftası etkinliklerimizi İnegöl’den başlatmıştık. Bu yıl da Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde ‘Cana safa, ruha gıda verir şerbetim, canım’ diyerek değerini ortaya koyduğu Türk kültürünün eşsiz lezzeti şerbet temasıyla İnegöl özelinde bir aradayız. Bizim aynı zamanda coğrafi işaretli ürünlerimiz var, burada onların da tanıtımlarını gerçekleştiriyor olacağız” dedi.

Gastronominin dünyada önemi giderek artan, değer kazanan bir alan olduğuna da vurgu yapan Başkan Taban, “İçerisinde de parlayan bir yıldız olan Türk mutfağımızı biz dünyaya duyurmak istiyoruz. Özellikle İnegöl’ümüzde, Bursa’mızda, ülkemizde son dönemlerde yapılan gastronomi alanındaki çalışmalarla varlığımızı arttırarak sürdürmek istiyoruz. Tabi bu noktada yapılan çalışmaların da bir hikayesi var. Tadına baktığımız lezzetler, tarifler, asırlık lezzetlerden oluşan menüler bir günde derlenip toparlanmıyor. Bizler pandemi sürecinde bunu bir fırsat bilerek 95 kırsal mahallemizin taramasını gerçekleştirip buralardaki değerlerimizi ortaya çıkardık. Örf ve adetlerimiz, gelenek göreneklerimiz, mutfak zenginliklerimiz her ne varsa bunları çıkardık. Şehrimizde bir mutfak zenginliği olduğunun da farkına vardık. İnegöl göçlerle oluşmuş bir şehir, bu mutfak zenginliğini de beraberinde getiriyor. İnegöl Köftesinin de aslında bunu işaret ettiğini gördük. İnegöl Köftesi de Bulgaristan Pazarcık Filibe bölgesinden gelen vatandaşlarımızın şehrimize kazandırdığı bir değer. Tabi bizler de yaptığımız çalışmalarla toplamda 14 marka ve 11 coğrafi işaret başvurusu yaptık. Şu an 12 marka tescilimiz var, 3 ürünümüzün de coğrafi işaret başvurusu kabul edildi. Bunlar; İnegöl Cerrah Kuru Fasulyesi, İnegöl Çıbrıka Bitkisi ve İnegöl Sütlü Kadayıfı. Daha önce İnegöl Köftesi coğrafi işaret almıştı zaten. Şu anda şehrimizin 4 tane coğrafi işaretli ürünü var. Bu alanda çalışmalar ve yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Ben gücümüzün geçmişimizde saklı olduğuna inanıyorum. Geçmişte de büyüklerimiz çok güzel işler yapmışlar, izler bırakmışlar. Biz de inşallah bunların üzerine ilaveler yaparak daha iyi noktalara getirmek istiyoruz” diye konuştu.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında yapılan etkinlikten de söz eden Alper Taban, “Bugün burada 10 farklı Osmanlı Şerbetinin sunumu ve bilgilendirmesi yapılacak. 5 bin kişilik de şerbet ikramlarımız burada devam edecek. Türk Mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinin başında gelir şerbetler. Şifa kaynağıdır, susuzluğu ve harareti giderir. Bugün ikram edilecek şerbetlerimiz de Sirkencebin Şerbeti, Demirhindi Şerbeti, Gül Şerbeti, Hatmi Çiçeği Şerbeti, Reyhan Şerbeti, Misk-İ Amber Şerbeti, Somada (Badem Şerbeti), Neslişah Sultan’ın Saray Limonatası, Şerbet-İ Viladet ve Zaferan Şerbeti (Safran Şerbeti). İçenlere şifa olsun inşallah” ifadelerinde bulundu.

Başkan Alper Taban’ın ardından Bursa Valisi Mahmut Demirtaş kürsüye gelerek günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Vali Demirtaş, şöyle konuştu:

“Türk Mutfağı Haftası kapsamında Cumhurbaşkanımız himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle Bursa’mızın dünden bugüne, bugünden geleceğe uzanan mutfağını yakından tanıma fırsatı bulacağız. Hafta boyunca farklı ilçelerimizde Bursa Mutfağının nadide lezzetleriyle buluşacak, tadı damağımızda kalacak eşsiz bir lezzet yolculuğuna çıkacağız. Bu bir haftalık yolculuğun ilk durağına İnegöl ilçemiz ev sahipliği yapıyor. Gastro İnegöl kent gastronomisinin kalbinin attığı, marka değeri her geçen gün yükselen bir mekan olarak karşımızda duruyor. Kent gastronomimizin coğrafi işaretli markası İnegöl Köfte başta olmak üzere; 10 çeşit Osmanlı Şerbeti, Cerrah Kuru Fasulyesi, İnegöl Sütlü Kadayıfı ve İnegöl Çıbrıkası gibi pek çok tat bugün burada ziyaretçilerle buluşacak. Bursa gastronomisine ve turizmine büyük katkı sağlayan bu anlamlı mekanın ilimize ve İnegöl ilçemize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Bugün bizlere düşen görev bu ve benzeri etkinliklerle meşhur lezzetlerimizi tanıtırken, saklı kalmış Bursa lezzetlerini de ortaya çıkarmak ve kent gastronomisine kazandırmaktır. Bursa gastronomimizin sadece lezzetli yemeklerden ibaret olmadığını, bir kültür, bir yaşam tarzı ve bir kimlik olduğunu ulusal ve uluslararası ölçekte göstermektir. Bu kimliği korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın bu kente sevdalı her bir hemşerimizin asli vazifesi olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca yüzlerce işletmemizde yaklaşık 30 bin yatak kapasitesiyle kentimize gelen ziyaretçilerimize konaklama hizmeti sunuyoruz. Bu konaklama kapasitesiyle yerli ve yabancı tüm konuklarımızı eşsiz mutfağımızla da buluşturmaya hazırlanıyoruz. Türk Mutfağı Haftası vesilesiyle herkesi Bursa’nın tarih, kültür ve medeniyet otağında harmanlanan mutfağını keşfetmeye davet ediyorum.”

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve misafirler Gastro İnegöl önünde kurulan stantlarda hazırlanmış 10 farklı Osmanlı Şerbetinin tadına baktı. Alanda Osmanlı Şerbetçisi kıyafetiyle görevliler vatandaşlara ve konuklara şerbet ikramı yaparken, aynı zamanda İnegöl’ün gastronomi değerleri ve coğrafi işaretli ürünleri de hazırlanan özel masada konuklara tanıtıldı.