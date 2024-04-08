Polis teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü Bursa’da da törenle kutlandı. İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu tarafından Heykel’deki Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Türk Polis Teşkilatı’nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası olması nedeniyle Heykel’de bulunan Atatürk anıtına çelenk sunum töreni gerçekleştirildi. Törene Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Sait Akın Zaimoğlu, Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Yücel Öktem ve ilçe emniyet müdürleri ile sivil toplum kuruluşları katıldı. İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu’nun anıt önüne çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Polis ekiplerinin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle tören son bulurken, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İlimizin ve yurdumuzun her köşesinde başarılı çalışmalar yapan Emniyet Teşkilatımızın her kademesindeki fedakâr ve cefakâr mensuplarının Polis Haftası’nı kutluyor, görevi başında şehit olan polislerimizi de rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.