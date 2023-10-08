Kocaeli'de Körfez Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşanan şiddet olayı sonucu Kocaeli Şehir Hastanesi'nde sevk edilen Aile Hekimlerini Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker ve Türk Sağlık Sen Aile Hekimleri Komisyon Başkanı Aile Hekimi İbrahim Yıldız ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - Körfez İlçede faaliyet gösteren Fatih Aile Sağlığı Merkezinde yaşanan Şiddet olayı sonucu Kocaeli Şehir Hastanesinde sevk edilerek tedavileri devam eden Türk Sağlık Sen Aile Hekimliği Komisyon üyesi A. Murat Kazanı ve Aile Hekimi Y. Sarıkaş’ı Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Ömer Çeker ve Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Aile Hekimi Komisyon Başkanı İbrahim Yıldız Şehir Hastanesinde ziyaret ettiler. Ziyaret sonrası Şube Başkanı Çeker açıklama yaptı.

Başkan Çeker, Körfez'de faaliyet gösteren Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşanan şiddet olayında şiddete maruz kalan hekimlere, Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına ve tüm sağlık camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti. "Türk Sağlık Sen olarak şiddetin her türlüsünü lanetliyor ve kınıyoruz" diyen Başkan Çeker, "Temennimiz şiddetin sonlandırılması için gerekli düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmesidir. Sendika olarak konun takipçisi olacağız.” dedi.