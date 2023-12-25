55 yaşındaki Gruda, uzun bir süredir tedavi gördüğü Şişli Etfal Hastanesi'nde aramızdan ayrıldı. Acı haber, Türk sinemasına büyük katkıları olan ailenin bir ferdi olan Film-San Vakfı tarafından kamuoyuna duyuruldu. Vakıf yaptığı açıklamada "Rahmetli Ayşen Gruda ve rahmetli Yılmaz Gruda'nın kızı Elvan Gruda'yı 55 yaşında kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullanarak duygu dolu bir veda niteliğinde mesaj iletti.

Sevenlerini Derinden Sarstı!

Elvan Gruda'nın bu ağır kaybı, ailenin daha önce yaşadığı zorlu dönemleri de hatırlattı Annesi Ayşen Gruda'yı 2019'da, babası Yılmaz Gruda'yı ise sadece 6 ay önce kaybeden Elvan Gruda, ailedeki sevdiklerini birer birer yitirmenin acısını yaşamıştı. Türk sinemasına uzun yıllar boyunca emek veren Gruda, oyunculuk yeteneği ve sevimliliğiyle hafızalarda iz bırakmış bir sanatçıydı. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diler, Elvan Gruda'yı rahmetle anarız.