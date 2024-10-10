Türkiye'den gidenlerin yeni gözdesi haline gelen Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp, Türk iş dünyasının yatırım cennetine dönüştü. Özellikle cazip vergi avantajları ve kolay oturum imkânlarıyla dikkat çeken şehir Türk şirketler için adeta ikinci bir İstanbul olma yolunda ilerliyor. İnşaat, finans ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren birçok firma Üsküp’te güçlü yatırımlar yaparak bölgenin ekonomik dinamizmine katkıda bulunuyor.Duygu DOĞAN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Kuzey Makedonya'daki vergi oranı Türk iş dünyası için büyük bir fırsat sunuyor. Bu düşük vergi oranı hem büyük şirketler hem de dijital işlerde çalışan bireyler için cazip bir yatırım iklimi yaratıyor. Üsküp’te artık her köşede Türk şirketlerine ait yatırımları görmek mümkün hale geldi. Özellikle inşaat ve finans sektörlerinde yapılan yatırımlar bölgenin ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlıyor.

KOLAY YERLEŞİM İMKÂNI

Üsküp’e yerleşmek isteyen yatırımcılar için süreç oldukça basit. Birçok Türk iş insanı şirket kurarak kolayca oturum izni alabiliyor. Kuzey Makedonya’ya yerleşen yatırımcılar bir ay içinde oturum izniyle ülkede ikamet edebiliyor. Bu durum Türk girişimciler için Üsküp’ü yatırım ve yaşam için cazip bir destinasyon haline getiriyor.

AB ÜYELİĞİ VE SERBEST DOLAŞIM

Kuzey Makedonya’nın Avrupa Birliği üyelik süreci hızla devam ediyor. Yunanistan ile yaşanan isim sorununu çözen ülke, AB’ye bir adım daha yaklaştı. Her ne kadar AB üyesi olmasa da Kuzey Makedonya vatandaşları 90 güne kadar AB ülkelerine serbest dolaşım hakkına sahip. Bu durum Türk şirketlerinin Avrupa pazarına daha kolay erişim sağlayabileceği anlamına geliyor.

“OLUMLU BEKLENTİLER BÖLGEDEKİ YATIRIM FIRSATLARINI ARTIRIYOR”

Uzman ekonomistler ise, Türk şirketlerinin Üsküp’e artan ilgisini şöyle değerlendiriyor:

“Üsküp, stratejik konumu ve ekonomik fırsatlarıyla Türk iş dünyası için önemli bir merkez haline geliyor. Vergi avantajları ve AB üyelik sürecinin getirdiği olumlu beklentiler bölgedeki yatırım fırsatlarını artırıyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için Kuzey Makedonya hem verimli hem de sürdürülebilir bir yatırım ortamı sunuyor.”

Üsküp Türk yatırımcılar için sadece vergi avantajlarıyla değil aynı zamanda sunduğu fırsatlarla da öne çıkıyor. Kuzey Makedonya’nın AB’ye üyelik sürecinin hızlanmasıyla birlikte Üsküp’ün Türk iş dünyası için daha da cazip hale gelmesi bekleniyor. Yatırımcılar için bu şehir gelecekte önemli bir ekonomik merkez olarak değerlendiriliyor.