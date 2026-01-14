25 yılı aşkın süredir tekstil sektöründe faaliyet gösteren Famateks Tekstil, içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara daha fazla dayanamayarak konkordato başvurusunda bulundu. Şirket, ABD, Kanada, Almanya, Rusya, İsviçre, Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere, Japonya, Yunanistan, Finlandiya, Belçika, Hollanda, İrlanda, Slovakya, Hırvatistan, Romanya ve Polonya başta olmak üzere birçok ülkeye 1. sınıf ev, otel, plaj ve promosyon tekstil ürünleri ihraç ediyordu.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin mali yapısını koruyup faaliyetlerini sürdürebilmesi adına 05 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç aylık geçici mühlet verilmesine karar verdi. Ayrıca şirketi denetlemesi için üç kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi.

FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRECEK

Famateks, 3 aylık geçici mühlet süresi boyunca üretim ve ihracat faaliyetlerini sürdürecek. Konkordato süresince mahkemenin izni olmadan rehin, kefalet veya taşınmaz devri gibi işlemler yapılamayacak. Alacaklılar ise ilan tarihinden itibaren yedi günlük süre içinde konkordato talebine itiraz edebilecek.