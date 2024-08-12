Türk Telekom, yenilikçi teknolojilerde kariyer hedefleyen gençleri bulut bilişim dünyasına davet ediyor. Gençlerin erken dönem kariyer gelişimine destek sağlayan ve bulut bilişim konusunda uzmanlaşmak isteyen gençlere yönelik hazırlanan ‘Bulut Bilişim Kampı’na başvurular başladı. Bu yıl ilk üçe girenlerin toplamda 120 bin TL ödülün sahibi olacağı ‘Bulut Bilişim Kampı’ için başvurular, 30 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Türk Telekom, genç yeteneklerin erken dönem kariyer yolculuklarını desteklemek amacıyla düzenlediği ‘Bulut Bilişim Kampı’ ile gençleri desteklemeye devam ediyor. Türk Telekom, Gelişim Üssü çatısı altında bu yıl dördüncüsünün düzenleneceği Bulut Bilişim Kampı ile gençlere erken dönem kariyer olanakları tanıyor, teknoloji birikimini gençlere aktarıyor.

Gençlerin kariyer gelişimine destekleyerek, Türkiye’nin teknolojik gelişimine katkı sağlamanın şirketin öncelikleri arasında yer aldığını belirten Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Aslan, “Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden bir şirket sorumluluğuyla sadece teknoloji üretmiyor, geleceğin teknolojilerine ve mesleklerine yatırım yaparak ülkemizi geleceğe de hazırlıyoruz. Dijital geleceğin mimarı olan Türk Telekom’u ‘yaşayan bir üniversite’ olarak konumlandırıyor, eğitim ve kariyer programlarımız ile gençlere dijital geleceğin inşasında rol alma imkânı sunuyoruz. ‘Geleceğin becerileri’ temelinde, kilit iş alanlarından biri olan teknoloji için hazır işgücü sağlanması ve bir okul olma misyonu taşıyan Türk Telekom’un köklü birikiminin genç yeteneklere erken dönemde aktararak kariyer fırsatları sunulmasını hedefliyoruz. ‘Bulut Bilişim Kampı’ ile gençlerimiz, bulut bilişim alanındaki bilgi ve tecrübelerini arttırarak iş gücü piyasasında rekabetçi bir noktaya gelecek. Kariyerlerine güçlü bir başlangıç imkanı sunduğumuz gençlerin potansiyellerini ortaya çıkararak ülkemizin teknolojik geleceğine yatırım yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin her yerinden katılıma açık

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin her yerinden başvuruların açık olduğu Bulut Bilişim Kampı’na lisans 3., 4. sınıf veya yüksek lisans öğrencileri ile en fazla 1 yıllık tecrübeye sahip aktif olarak staj yapmayan ve çalışmayan gençler başvurabilecek. Başvuru sürecinde tüm değerlendirme aşamalarını başarıyla geçen adaylar, Bulut Bilişim Kampı’na katılmaya hak kazanacak. Türk Telekom Gelişim Üssü çatısı altında Ekim ayında başlayıp 10 gün sürecek olan Bulut Bilişim Kampı’nda online ve yüz yüze eğitim alan katılımcılar, teknik ve uygulama pratiklerinin yanı sıra kişisel ve mesleki gelişimi destekleyecek programlarda da yer alma şansı elde edecek.

İlk üçe girenlere 120 bin TL ödül

Bulut Bilişim Kampı’nda; genç yeteneklere dijital dünyanın geleceğini bulutla şekillendirme yolculuğu için imkân sunulacak. Kampa seçilen genç yetenekler; deneyim odaklı öğrenme, yenilikçi iş alanlarına dair bilgi edinme, sektör profesyonelleriyle bir araya gelme ve akıllı becerilere yönelik eğitim imkanlarından da yararlanabilecekler. Bulut Bilişim Kampını başarıyla tamamlayan tüm katılımcılar, Türk Telekom Bulut Bilişim Kampı Katılım Belgesi almaya hak kazanacak. Tüm değerlendirme süreci sonunda dereceye giren katılımcılar ise Türk Telekom Bulut Bilişim Kampı Başarı Sertifikası alacak. Kamp sürecini başarı ile tamamlayan ve uygun niteliklere sahip adaylar Türk Telekom çatısı altında istihdam fırsatından da yararlanacak. Ayrıca kampın sonunda düzenlenecek proje yarışması ile katılımcılar yeteneklerini sergileme şansı yakalarken yarışma sonunda birinciye 60 bin TL, ikinciye 40 bin TL, üçüncüye 20 bin TL olmak üzere toplamda 120 bin TL ödül verilecek. Genç yetenekler, turktelekomkariyer.com.tr/gelisim-ussu.aspx adresi üzerinden kampa başvuru yapabilecek.