Hangi Ülkenin: Hollanda

Kurucusu: Michael ve Pierre Van Melle Kardeşler

Kuruluş Yılı: 1932

Kuruluş Yeri: Rotterdam

Resmi Sitesi: www.mentos.com.tr

Mentos Hakkında Bilgi

Mentos 1932 yılında Michael ve Pierre Van Melle kardeşler tarafından Rotterdam, Hollanda’da kurulmuştur. Mentos’un resmi sitesine www.mentos.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Mentos Hangi Ülkenin

Cevap: Mentos, Hollanda’nındır.

Mentos Tarihi

1900 yılında Hollanda’da Van Melle Brekens Kuruldu.

Michael ve Pierre Van Melle kardeşler, 1932 senesinde Polonya’ya giden bir trende yolculuk yapmaktaydılar. Bu iki kardeşten Pierre’nin aklına neden naneli bir şeker olmadığı ve neden bunları üretmedikleri sorusu aklına geldi. Böylece bir tren vagonunda Mentos’un günümüze kadar gelen macerasının ilk adımları atılmış oldu.

1946 yılında Milano yakınlarındaki Lainate ilinde Perfetti kuruldu.

1950 yılında Mentos, farklı çeşitleriyle ve eşsiz tatlarıyla sadece kurulduğu yer olan Rotterdam’da değil Fransa, Almanya ve İngiltere’de de sevilip tüketilmeye başlanmıştı. Böylece Mentos dünyayı, dünya da Mentos’un ferahlığını keşfetmeye başlamıştı.

1960 senesinde hem insan yaşamı hem de müzik, mimari ve moda ellili yıllardan çıkıp yenilik yapmaya hazırlanıyordu. Tam da bu yılda Mentos harika bir devrime imza attı ve ilk kez drajelerini rulo paketinde satışa sundu.

Mentos’un ilk ferahlık temasını kullandığı televizyon reklamı 1976 yılında gerçekleşmiştir. Tüm dünya artık Mentos’u tanımaya başlamıştı.

1992 yılında Türk tüketiciler Perfetti distribütörlüğünü keşfetti ve böylece Mentos ülkemize geldi. Satıldığı tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de çok severek tüketilmeye başlandı.

2001 yılında Hollandalı Van Melle ile İtalyan Perfetti gıda şirketleri birleşti. Böylece Mentos, gittikçe kendisini geliştiren,çok daha güçlü ve aromasını daha fazla tüketicisiyle buluşturan global bir şirket haline geldi.

Mentos, 2007 yılında “Gizli Ajan” Reklam Kampanyasını yapmıştır.

Takvimler 2008 senesini gösterdiğinde Mentos; okulda, işte, arabada, ofiste, evde kısacası her alanda maksimum ferahlığı kullanabilmek için yeni 120 gramlık şişe ambalajını üretti.

2009 yılında Mentos Rainbow ismi altında tek bir ambalaja 7 farklı ürününü sığdıran Mentos, ayrıca “Karşı Konulmaz Mentos Ferahlığı” sloganı ile de çamaşırhane temalı reklam filmini yayınlamıştır.

Mentos, yeni lezzetlere kapısını açıyor ve 2012 senesinde Mentos Tutti Frutti ile Mentos Mintensity ikilisini satışa sunuyor.

2013 yılında ürün yelpazesine şekersiz draje ekleniyor ve Türkiye’de bir ilke imza atılıyor ve “Babana Benzeme Kendin Ol” temalı reklam televizyonlarda yerini alıyor.

Mentos Tadı Ne? isimli yeni bir draje 2014 yılında Mentos Ar-Ge ekibi tarafından yapılıyor. Aromasını üreticileri haricinde kimse bilmiyor.

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