Türk Telekom’un, Türkiye Futbol Federasyonu ile iş birliği sonucu geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Türk Telekom eSüper Lig’de yeni sezon heyecanı başladı.

İlk kez düzenlenen ve Galatasaray’ın şampiyonluğuyla sonuçlanan ilk sezonun ardından Trendyol Süper Lig’deki 20 kulübün eFutbol takımlarının şampiyonluk mücadelesi vereceği yeni sezonun ilk müsabakaları, 15 Şubat’ta oynandı. Türk Telekom’un aynı zamanda yayıncılığını üstlendiği eSüper Lig’de karşılaşmalar Tivibu Spor aracılığıyla izleyicilerle buluşacak.

Normal sezonu ilk 8 sırada bitiren takımlar play-off aşamasına katılma hakkı elde edecek. Play-off turunda seriler En İyi 3 (BO3) olarak oynanacak ve sekiz takım arasından dört takım final aşamasına kalacak. Final aşamasına çeyrek finalden başlayan takımlar play-off aşamasından gelecek 4 takımla eşleşip finale ulaşmak için mücadele edecek. Play-off ve final maçlarının Nisan 2024’te gerçekleştirileceği Türk Telekom eSüper Lig karşılaşmaları Tivibu Spor ekranlarından yayınlanacak.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Spora ve sporcuya verdiğimiz desteği sürdürüyor, teknoloji deneyim ve birikimimizle eSpor ekosisteminin gelişmesine katkı sunuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu iş birliği ile geçtiğimiz yıl tarihte ilk kez düzenlenen eSüper Lig’in isim sponsoru ve resmi yayıncısı olarak öncü bir adım attık. İsim sponsoru ve yayıncısı olduğumuz Türk Telekom eSüper Lig’de ikinci sezon büyük bir heyecanla başladı. Trendyol Süper Lig’deki 20 kulübün eFutbol takımlarının yer alacağı yeni sezonda tüm ekiplere başarılar diliyorum” diye konuştu.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Türk Telekom olarak, Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik ederken her alanda olduğu gibi sporda da teknoloji birikimimizle öncü rol oynamayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu ile iş birlikleri yürütüyor, futbolu teknoloji ile harmanlıyoruz. Geçtiğimiz yıl ilk kez hayata geçirilen eSüper Lig’in isim sponsoru ve resmi yayıncısı olarak önemli bir kilometre taşının daha altına imzamızı attık. Oyunseverlerin tüm ihtiyaçlarına yanıt veren markamız GAMEON ile bu yıl ilk kez oynanan eTürkiye Kupası’nın hayata geçirilmesine katkı sunduk. eSpor’un en temel gereksinimleri arasında yer alan yüksek hızı sağlayan fiber altyapıyı memleketin her şehrine götürerek, sağladığımız 1000 Mbps’a kadar yüksek hızda internetle sadece dijital dönüşüme değil, dünyada büyük bir endüstri haline gelen oyun sektörünün ülkemizde de eş zamanlı olarak gelişmesine katkı sağlıyoruz. Heyecanla takip ettiğimiz ve resmi yayıncısı olarak ekranlara getirdiğimiz Türk Telekom eSüper Lig, Trendyol Süper Lig’deki 20 kulübün eFutbol takımlarının katılımıyla ikinci sezonunu açtı. Türk Telekom eSüper Lig’in yeni sezonunda mücadele edecek tüm takımlara başarılar diliyorum” dedi.