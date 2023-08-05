Türk Telekom Prime’ın her sene yapılan ‘Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması’ etkinlikleri Bozcaada’da başladı. Yaz akşamlarını son dönemin popüler filmleri ile renklendiren etkinlik; Türkiye’nin en sevilen tatil beldelerinde, 21 Ağustos’a kadar misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Türk Telekom Prime’ın Açık Hava Sineması etkinlikleri, Bozcaada Cumhuriyet Meydanı’nda Bandırma Füze Kulübü filminin gösterimiyle başladı. Gösterimler, Türkiye’nin gözde tatil lokasyonları; Ören, Ayvalık, Foça, Çeşme, Urla, Didim, Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye’de izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Açık hava sineması etkinlikleri 21 Ağustos’ta Fethiye’deki film gösterimiyle son bulacak. Sinema tutkunları, beyaz perdede son zamanların ilgi gören yapımlarını yaz akşamlarının özel atmosferinde izleme keyfini yaşayacak.

Konuklara sürpriz hediyeler

Etkinlik alanına gelen misafirleri saat 21.00’de başlayacak film gösterimi öncesinde eğlenceli yarışmalar ve sürpriz hediyeler beklerken, film gösterimi sırasında konuklara çeşitli ikramlar sunulacak.

Etkinlik takvimi şöyle;

5 Ağustos, Ören: Sully

6 Ağustos, Ayvalık:Whiplash

7 Ağustos, Ayvalık: Raya ve Son Ejderha

9 Ağustos, Foça: Barış Akarsu

10 Ağustos, Çeşme: Bandırma Füze Kulübü

11 Ağustos, Çeşme: Peter Rabbit Kaçak Tavşan

12 Ağustos, Urla: Whiplash

14 Ağustos, Didim: Sully

15 Ağustos, Bodrum: Bandırma Füze Kulübü

16 Ağustos, Bodrum: Raya ve Son Ejderha

17 Ağustos, Datça: Sully

18 Ağustos, Marmaris: Whiplash

19 Ağustos, Marmaris: Peter Rabbit Kaçak Tavşan

20 Ağustos, Fethiye: Bandırma Füze Kulübü

21 Ağustos, Fethiye: Raya ve Son Ejderha