Türk Telekom Ventures’ın Girişim Hızlandırma Programı PİLOT’un yeni dönem başvuruları devam ederken, PİLOT programının girişimlere sunduğu destekler de sürüyor. Başvuru dönemi devam eden PİLOT’a kabul edilecek girişimler, Türk Telekom Ventures tarafından 30 bin dolara kadar yatırım ve 100 bin TL nakit desteği almaya hak kazanacak. Geçtiğimiz ay ABD’de Stanford Üniversitesi’nde PİLOT girişimlerine özel tasarlanan Girişimcilik Programına katılan PİLOT girişimlerini, yeni dönemde de Amerika’da, global girişimcilik vizyonuna hâkim olacakları ve global pazarlarda büyümenin kapılarını açacak çok özel bir program bekliyor.

Türk Telekom Ventures’ın Girişim Hızlandırma Programı PİLOT’un yeni dönem başvuruları devam ederken, PİLOT programının girişimlere sunduğu destekler de sürüyor. Girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi hedefleyen Türk Telekom Ventures, PİLOT ile bugüne kadar sağlıktan eğitime, üretken yapay zeka çözümlerinden görüntü işleme ve büyük veri çözümlerine kadar pek çok alandaki girişime önemli katkılar sağladı.

Girişimcilik Haftası kapsamında açıklama yapan Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, “Girişimcilik ekosistemine sağlıktan eğitime, üretken yapay zekâ çözümlerinden görüntü işleme ve büyük veri çözümlerine kadar pek çok alanda destek veriyoruz. 10 yılı aşkın süredir Türk Telekom Ventures’ın Girişim Hızlandırma Programı PİLOT ile hız kesmeden devam eden bu destek, iş birliği fırsatlarından nakit ve yatırım imkanına, mentorluk ve yatırımcılara erişimden ortak çalışma alanlarına kadar her alanda devam ediyor. Bu kapsamda; çok yakın bir tarihte, PİLOT girişimlerimizi ABD’de Stanford Üniversitesindeki PİLOT girişimcilerimize özel tasarlanan Girişimcilik Programına dahil ettik. PİLOT ile bugüne kadar 111 girişime toplamda yaklaşık 32 milyon TL nakit desteği sağladık. Bunlardan 59’u yurt içi ve yurt dışından toplam tutarı 35 milyon doları aşan yatırım alarak girişimlerini geliştirme fırsatı yakaladı. Hem Santral binamızda hem de ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi’ndeki Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi ile kendilerine sağladığımız çalışma ofisleriyle, sunduğumuz katkıları fiziki ortamlara da taşıdık. San Francisco’daki Türk Telekom Ventures ofisimiz ise, her daim ifade ettiğimiz gibi, bizim için dünya arenasına açılan bir kapı niteliğinde. Bu özel kapıdan girişimlerimizi dünyaya açarken, yüksek girişimcilik ruhu barındıran Silikon Vadisi’nin başarılı atmosferini ise ülkemize taşımayı öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Bu kapsamda; yerli girişimlerimiz için desteklerimiz sürecek, dünyaya açılacak girişimlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Türk Telekom Ventures PİLOT başvuruları devam ediyor

PİLOT programına başvurular turktelekomventures.com.tr web sitesi üzerinden yapılırken, başvurular neticesinde programa kabul edilecek girişimler, Türk Telekom Ventures tarafından 30 bin dolara kadar yatırım ve 100 bin TL nakit desteği almaya hak kazanacak, Türk Telekom ile iş birliği fırsatlarını değerlendirecek.