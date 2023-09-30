İstanbul Ekonomi Zirvesi bu yıl ilk defa Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlendi. Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte Türkiye’deki yatırım fırsatları ve AB ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi konuları masaya yatırıldı.

İstanbul Ekonomi Zirvesi ‘Avrupa’daki şirketler için Türkiye’deki yatırım fırsatları’ temasıyla bu yıl Berlin’de gerçekleşti. Berlin Büyükelçiliği ev sahipliğinde Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) işbirliği ile düzenlenen etkinlikte Türk ve Alman iş insanları bir araya geldi. Zirvede Türkiye’de yatırım fırsatları anlatıldı. Ayrıca jeopolitik ve jeoekonomik risk ve fırsatlar değerlendirildi.

Etkinlik kapsamında finans, teknoloji, enerji, savunma sanayisi, gıda, otomotiv, ulaştırma, makine, çevre teknolojileri, tarım, sağlık, inşaat, turizm sektörleriyle ilgili paneller düzenlendi.

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, zirvede yaptığı konuşmada AB ile ticari ilişkileri geliştirmek için yapılacak çalışmaları desteklediklerini ifade etti. Şen, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesinin de AB ile ticaretin gelişmesi açısından önemli olduğunu söyledi. Türkiye ve Almanya’nın ticaret hacminin iyi seviyede olduğunu belirten Şen, ’’Türkiye Almanya ile çok iyi ekonomik ilişkiler içindedir, ama gidecek yolumuz var. Almanya ihracatta birinci ithalatta üçüncü sıradadır. Ticari ilişkilerimizi daha iyi seviyelere getirmemiz gerekiyor. Büyük potansiyelimiz var, bu fırsatları göz önüne alarak ilişkilerimizi geliştirmek için çalışıyoruz’’ dedi.

’’Vize serbestisi konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’

Şen, vize serbestisi konusunun da önemli olduğunu ve bu konuda çalışmalar yaptıklarını belirtti. Şen, ’’Vize serbestisi konusunda AB ile geçmişte yaptığımız anlaşmalar var. Vize meselesi ciddi bir engel haline gelmiştir. İş insanlarımızın yaşadığı zorluklarda en kısa sürede kolaylık bekliyoruz, bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Abdullah Değer: ’’Ticari ilişkilerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz’’

Program kapsamında İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer’de açıklamalarda bulundu. Türkiye’yi Almanya’daki programda temsil etmekten gurur duyduklarını ifade eden Değer, ’’Ülkemizi burada temsil etmekten gurur duyuyoruz. Burada yaptığımız program ile ticari ilişkilerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Türk ve Alman ticari işbirliğini geliştirmek istiyoruz’’ şeklinde konuştu.

’’Fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor’’

Değer, ’’Türkiye’nin jeopolitik konumundan kaynaklı avantajlar var. Fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. Dijital dönüşüm, iklim değişikliği, gıda konusunda değişikliklere ayak uydurmaya çalışılan bir konjonktür var. Bir taraftan bu gelişmelere uygun çalışmalar yapıyoruz. Dünya çok hızlı değişiyor, insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamama gibi bir sorun var. Dünyanın değişim ve dönüşüm sürecinde iş dünyası olarak hazır olmak zorundayız, bunun için çalışmalar yapıyoruz’’ dedi.

İstanbul Altın Değerler Ödülleri sahiplerini buldu

Berlin’de gerçekleştirilen zirvede geleneksel hale gelen İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni de gerçekleştirildi. Türkiye’ye katma değer sağlayan yenilikçi kurum ve kuruluşlar 11 alanda ödüllendirildi. Kazanan kurum ve kuruluşların ödüllerini Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi ve İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer verdi.