Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2025 dış ticaret endekslerini yayımladı. İhracat birim değer endeksi yıllık yüzde 4,7, ithalat birim değer endeksi yüzde 0,4 artış gösterirken, dış ticaret haddi 3,8 puan yükselerek 92,2’ye ulaştı. İhracat miktar endeksi yüzde 6,0, ithalat miktar endeksi ise yüzde 5,0 arttı.ANKARA (İGFA) - TÜİK’in açıkladığı Temmuz 2025 dış ticaret endekslerine göre, ihracat birim değer endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,7 yükseldi.

Sektörel bazda artışlar şu şekilde gerçekleşti: gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,5, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,9; yakıtlarda ise yüzde 6,1 azalış kaydedildi. İhracat miktar endeksi ise yüzde 6,0 artarken, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,1 düşüş, yakıtlarda yüzde 17,9, imalat sanayinde yüzde 9,6, ham maddelerde yüzde 4,6 artış gözlendi.

İthalat birim değer endeksi yüzde 0,4 artarken, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,2, imalat sanayinde yüzde 1,4 artış; yakıtlarda yüzde 8,8, ham maddelerde yüzde 5,6 azalış görüldü. İthalat miktar endeksi yüzde 5,0 artarak 129,7’ye ulaştı; gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,3, ham maddelerde yüzde 1,9 düşüş, yakıtlarda yüzde 6,5, imalat sanayinde yüzde 7,6 artış kaydedildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, ihracat miktar endeksi hazirana göre yüzde 4,6 artarak 157,5, takvim etkilerinden arındırılmış endeks ise yüzde 6,0 artarak 154,7 oldu. İthalat miktar endeksi ise hazirana göre yüzde 5,2 azalarak 123,5’e geriledi, ancak yıllık bazda yüzde 5,0 artışla 129,7’ye yükseldi.