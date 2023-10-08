Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 6. haftasında evinde karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler’i 3-0 mağlup etti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 2-0 önde kapadığı mücadeleden 3-0’lık skorla galip ayrıldı. Galatasaray’ın gollerini 25. dakikada Berna Yeniçeri, 35. dakikada Ruty Kipoyi ve 80. dakikada Kaba Kaba kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 15’e çıkarırken, Amed Sportif Faaliyetler ise 2 puan kaldı.