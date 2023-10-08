Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'e 'Aksa Tufanı' operasyonunu başlatmasının yankıları devam ediyor.egehurbakis.com / İZMİR (İGFA) - AKSAÇLILAR Derneği Genel Başkanı Ahmet Bereket, "Filistin hükümetine şerhimizle birlikte Filistinli kardeşlerimizin yanındayız” dedi

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bereket, Filistin Halkının yanında olduklarını ifade etti.

AKSAÇLILAR Derneği Genel Başkanı Ahmet Bereket, açıklamasında, “Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" isimli harekât, aslında yıllardır Uygar dünyanın (?) gözleri önünde, türlü zulüm ve işkencelere maruz kalan, sadece Filistinli kardeşlerimin değil, Tüm mazlumların ortak çığlığıydı. Kutsal kitaplarındaki Öldürmeyeceksin Emrini Öldüreceksin çevirip akla hayale gelmeyecek yöntemlerle dindaşlarımıza acı çektiren, "Mescid-i Aksa’nın kutsiyetinin ve İslami kimliğinin sürekli ihlal eden İsrail Hükumeti ne yazık ki izlediği politikaların cevabın dün yaşadığı ve hiç beklemediği bir saldırı ile almış oldu. Elbette ki gerek Filistin topraklarından gerekse İsrail içine sızmış olan Hamas'ın silahlı kanadınca düzenlenen saldırılarda yaşamını yitiren onlarca İsrail’i sivilin kaybından üzüntü duymaktayız. Ancak Şuda unutulmamalıdır ki aynı acıları ve kayıpları Filistinli kardeşlerimiz yıllardır nedeyse her gün defalarca kez yaşıyor ve yaşamaya da devam ediyor. Son yaşanan hadise bir kere daha ortaya koymuştur ki, Bağımsız Filistin Devleti Kurulmadan ve Resmi Olarak Tanımadan bu savaş bitmeyecektir. AKSAÇLILAR olarak Filistin hükumetinin, Sözde Ermeni soykırımını tanımasındaki iki yüzlülüğünü unutmadığımızı ve Filistin hükumetine şerhimizle birlikte, bu haklı mücadelelerinde Filistin Halkının, Filistinli Dindaşlarımızın yanında olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.