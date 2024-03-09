Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 23. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Ataşehir Belediyespor’u 3-1’lik skorla mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 23. haftasında Ataşehir Belediyespor ile Galatasaray, İBB Esatpaşa Stadı’nda karşılaştı. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 2-0 öne tamamladığı maçı 3-1’lik skorla kazandı. Galatasaray’ın gollerini 15. dakika penaltıdan Megi Doçi, 45 ve 75. dakikalarda Arzu Karabulut kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 90+5. dakikada geldi.

Galatasaray bu sonuçla puanını 56’ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Ataşehir Belediyespor ise 16 puanda kaldı.