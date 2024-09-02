Turkcell, 30. yıl dönümü kapsamında, fiber altyapısından faydalanan yaklaşık 2,3 milyon kullanıcısına sunduğu ev interneti hızını 1000 mbps’ye kadar çıkardığını duyurdu. Fiber internet kullanan Turkcell Superonline aboneleri, herhangi bir başvuru yapmadan ve tarifeleri değişmeden 1-30 Eylül tarihleri arasında 1000 mbps’ye varan yüksek hızlı internet deneyimi yaşayacak. Eylül ayında Turkcell Superonline fiber aboneliği başlatanlar da ay sonuna kadar bu kampanyadan yararlanabilecek.

Turkcell, 30. yılında fiber altyapısından yararlanan yaklaşık 2,3 milyon Turkcell Superonline abonesinin internet paket hızını, eylül ayı boyunca altyapısının uygun olduğu en yüksek seviyeye ücretsiz olarak yükseltiyor. Hız yükseltme için Turkcell Superonline fiber abonelerinin herhangi bir işlem yapması gerekmeyecek. İnternet hızı 1 ay süreyle, ücretsiz şekilde tarife değişmeden altyapının desteklemesi durumunda 1000 mbps’ye kadar otomatik olarak yükselecek.

“Işık hızında gerçek fiberi Superonline’lılara deneyimletiyoruz”

Altyapı yatırımlarıyla kullanıcılara en hızlı ve iyi internet deneyimini sunmak için çalıştıklarını vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 1000 mbps hız kampanyasına ilişkin şunları söyledi: “Ülkemizin dijital geleceği için teknoloji ve altyapı yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. En ileri teknolojilerle güçlendirdiğimiz fiber altyapımız ile bugün 2,3 milyon kullanıcıya fiber internet hizmeti sağlıyoruz. 30. yılımızda da teknoloji liderliğimizi sürdürerek Superonline’ın ışık hızındaki fiber internet deneyimini tüm kullanıcılarımıza yaşatacağız. Turkcell’in 30. yılını müşterilerimizle birlikte kutlamaya devam edeceğiz.”