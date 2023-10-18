AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Gazze'de meydana gelen ve 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı sonrasında üzüntüyü dile getirerek, Türkiye'nin bu trajediye tepki olarak 3 günlük milli yas ilan edeceğini açıkladı. İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik gerçekleştirdiği bombalı saldırının ardından yaşamını yitirenler için Türkiye'de 3 günlük ulusal yas dönemi başlayacak.

Özlem Zengin, bu konuda şunları ifade etti: “Bugün, gün içinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük yas ilan edilecek.”