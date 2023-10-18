AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Gazze'de meydana gelen ve 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı sonrasında üzüntüyü dile getirerek, Türkiye'nin bu trajediye tepki olarak 3 günlük milli yas ilan edeceğini açıkladı. İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik gerçekleştirdiği bombalı saldırının ardından yaşamını yitirenler için Türkiye'de 3 günlük ulusal yas dönemi başlayacak.

TÜRK YAHUDİ TOPLUMU'NDAN İSRAİL'E SERT TEPKİ MAZERET GÖSTERİLİR HİÇBİR TARAFI YOK TÜRK YAHUDİ TOPLUMU'NDAN İSRAİL'E SERT TEPKİ MAZERET GÖSTERİLİR HİÇBİR TARAFI YOK

Özlem Zengin, bu konuda şunları ifade etti: “Bugün, gün içinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük yas ilan edilecek.”