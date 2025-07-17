

Çiçek yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi;

“2024 yerel seçimlerinin ardından Türkiye genelinde halkın iradesiyle seçilen belediyelerimizin temsil edildiği Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir süreçten geçmektedir. Türkiye genelinde birinci parti olarak çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisi ve Birlik üyelerinin oylarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, TBB Başkanlığı'na seçilmiştir. Ancak, kısa bir süre sonra Sayın İmamoğlu hakkında verilen siyasi nitelikli hapis cezası nedeniyle görevine maalesef devam edememiştir. Yapılan ikinci seçimde, bu kez Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan vekilliğine seçilmiştir. Ne yazık ki, Sayın Karalar da yine siyasi baskılar neticesinde cezaevine gönderilmiş ve görevinden uzaklaştırılmıştır. Bu nedenle Türkiye Belediyeler Birliği, üçüncü kez başkan vekilini seçmek zorunda kalmış yapılan seçimde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan vekili olarak seçilmiştir. Bu durum; halkın demokratik tercihlerine karşı yürütülen baskıcı sürecin ne denli derinleştiğini ve yerel demokrasinin nasıl bir tehdit altında olduğunu açıkça göstermektedir. Türkiye Belediyeler Birliği bir siyasi iktidarın arka bahçesi değil, tüm belediyelerin ortak çatısıdır. Demokrasiye, adalete ve halkın iradesine sahip çıkmak adına yaşanan bu süreci kamuoyunun takdirine sunuyorum.”

Kaynak: BÜLTEN