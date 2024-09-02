Bloomberg'in aktardığına göre Türkiye, BRICS grubuna katılmak için resmi başvuruda bulundu. Adımın Türkiye'nin 'Batı'nın ötesinde ittifaklar kurmak için' böyle bir yol izlemek istediği için atıldığı belirtiliyor.

Türkiye BRICS'e katılmak için başvuruda bulundu. Türkiye'nin BRICSgrubuna katılma girişimi, küresel güç dengesinde önemli bir değişimin habercisi olabilir.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, BRICS üyeleri, ekim ayında Rusya'da düzenlenecek zirvede genişlemeyi görüşecek.

Euronews'ün eriştiği Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Ankara'nın BRICS'e üye olma başvurusunda bulunduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşmadıklarını belirtirken, sürece ilişkin sorulara da yanıt vermediler

Türkiye, BRICS'e katılma çabalarını, küresel nüfuzunu artırma ve Batılı müttefiklerinin ötesinde yeni ittifaklar kurma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriyor. Türkiye'nin BRICS'e katılımı, özellikle Batı ülkeleri ile yaşanan bazı gerilimler ve Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecindeki yavaşlama göz önüne alındığında, yeni bir diplomatik yönelimi işaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hem Doğu hem de Batı ile ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini belirterek, BRICS üyeliğinin ülkenin küresel ekonomik sistemde daha fazla söz sahibi olmasına katkı sağlayacağını vurgulamıştı.

BRICS'İN GENİŞLEMESİ VE YENİ ÜYELER

BRICS, 2006'da Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kuruldu ve 2011'de Güney Afrika'nın katılımıyla BRICS adını aldı. 1 Ocak 2024'te Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de BRICS'e katıldı. Arjantin ise kendisine yapılan çağrıyı reddetti. Genişleyen BRICS grubunun adı için "BRICS+" seçeneği gündemde.

BRICS, yıllık zirve toplantıları düzenleyerek kararlar alıyor ve üye ülkeler sırasıyla dönem başkanlığı yapıyor. BRICS'in amacı, IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası finans kurumlarındaki yerleşmiş yapıyı geliştirerek, gelişmekte olan ekonomilere daha fazla temsil ve söz hakkı sağlamak.