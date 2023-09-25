Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı. Bu karar, KKM hesaplarının faiz düzenlemelerini değiştiriyor.

Daha önce KKM hesaplarında asgari faiz oranı, politika faizi olarak bilinen oran üzerinden belirleniyordu ve politika faizi yüzde 30 seviyesindeydi. Ancak artık asgari faiz zorunluluğu kaldırılmış durumda.

Ayrıca, Kur Korumalı Mevduat hesaplarında mart ayında sona eren üst sınır uygulaması da kaldırılmıştı. Bu değişikliklerle birlikte bankalar, KKM hesapları için uygulayacakları faiz oranlarını belirlemekte daha fazla serbestlik kazanmış olacaklar.