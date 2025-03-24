Eritre’de 7 Kasım 2024’ten bu yana alıkonulan “CMS Pəhləvan”, “CMS İgid” ve “CMS-3” gemilerinin Azerbaycanlı mürettebatı, uzun süren diplomatik müzakerelerin ardından Azerbaycan’a geri döndü.Gemilerdeki 18 Azerbaycan vatandaşı, devletin yoğun çabaları ve Türkiye’nin kritik desteğiyle özgürlüğüne kavuştu.

Azerbaycan medyasına göre krritik süreçte, Türkiye'nin Eritre Büyükelçiliği devreye girerek mürettebatın serbest bırakılması için aktif rol oynadı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin sağladığı destek için açıkça teşekkür etti.

Mürettebatın Eritre’de alıkonulduğu süreçte Etiyopya’daki Azerbaycan Büyükelçiliği sürekli olarak mürettebatla iletişim kurdu. Ancak kritik müdahale, Türkiye’nin Eritre Büyükelçiliği aracılığıyla geldi. Türkiye'nin desteği sayesinde mürettebatın serbest bırakılması hızlandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı ve "Azerbaijan Caspian Shipping" şirketinin ortak koordinasyonu ve Türkiye’nin diplomatik desteği sayesinde mürettebat sağ salim ülkesine ulaştırıldı. Bu süreçte, Etiyopya'daki Azerbaycan Büyükelçiliği de devreye girerek mürettebata konsolosluk desteği sağladı ve ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli adımlar atıldı.