Türkiye son 20 yılda süs bitkileri üretim alanını 2.5 kat artırırken, bu artışın meyvelerini de almaya başladı. Yaklaşık 500 bin kişinin istihdam edildiği sektörün ihracatı, 137 milyon doları aştı.İSTANBUL (İGFA) -16-18 Kasım 2023’te İstanbul Fuar Merkezi’nde (IFM) düzenlenecek LANDSCAPE ISTANBUL FAIR 2023 / 2. İstanbul Peyzaj, Peyzaj Malzemeleri, Süs Bitkileri, Park ve Bahçeler Fuarı, dünyanın önde gelen satın alma profesyonelleri ile üreticileri bir araya getirecek. Fuarın, sektörün büyümesine en az yüzde 10’luk katkı vermesi bekleniyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan LANDSCAPE ISTANBUL FAIR 2023 (LIF) / 2. İstanbul Peyzaj, Peyzaj Malzemeleri, Süs Bitkileri, Park ve Bahçeler Fuarı, yurt içinden ve yurt dışından binlerce satın alma profesyoneli ile üretici şirketleri bir araya getirecek. Açık yaşam alanlarının düzenlenmesine ihtiyaç duyan oteller, gayrimenkul projeleri, endüstriyel alanlar, kamusal açık alanlar ve belediyeler gibi satın alma hacimleri büyük kurumların da katılım sağlayacağı fuarın, sektörün büyümesine yüzde 10’luk bir katkı sağlaması bekleniyor.

43 MİLYAR DOLARDAN DAHA FAZLA PAY ALMALIYIZ

LANDSCAPE ISTANBUL FAIR (LIF) 2023’ün organizatörü ve Athena Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültekin Gökgül, Türkiye’nin son yıllardaki atağına rağmen dünya ihracat listesinde hala 20. sırada olduğuna dikkat çekerek ‘Ülke olarak dünyada her iklim koşuluna uygun bitki üretebilme yeteneğimiz ve rekabet gücümüz ile küresel pazardan pay alma ve daha yüksek üretim rakamlarına ulaşabilme potansiyeli taşıyoruz. Yakın pazarlarımızda hızla büyüme imkânımız olsa da, özellikle Avrupa’da yükselen üretim maliyetleri ve üretim adetlerindeki azalma sebebiyle, ihracatta bu yüksek değerli pazara yönelerek kıtanın ana tedarikçisi olma potansiyelimiz daha fazla. Çünkü artık altyapımız hazır. Bu nedenle fuarın Avrupalı profesyoneller ile üreticilerimizi bir araya getirerek sektörün büyümesine en az yüzde 10’luk bir katkı yapmasını bekliyoruz’ dedi.

Dünyada en fazla ihracat yapılan ürün grubu, canlı bitkiler ve kesme çiçekler olduğuna dikkati çeken Gökgül, "Ülkemiz iklim koşulları açısından üretime oldukça uygun ve çeşitlilik çok fazla. Bu alanda sektörümüz büyümeye devam ediyor. Sektördeki ithalat kalemini ise, yine sektörün en büyük alıcısı konumunda olan kamu ve belediyelerin zamanı satın alma tercihleri sebebiyle ‘’çok yıllık, boylu büyük ağaçlar’’ oluşturuyor. Bir ağacın projelerde kullanılabilir yaşa gelmesi için en az 5 yıl gerekiyor. Kamu ve belediyeler bu konuda üreticiye destek vermeli ve ülkemizde üretim stoklarında bulunan ağaç türleri ve boylarını öncelikli tercih olarak tercih etmeli. Öte yandan sektör geniş üretim alanlarına ihtiyaç duyduğu için, üretim alanlarının tahsisi, üretim girdileri ile son üründe farklı uygulanan KDV sorununun giderilmesi gibi sektöre özel sorunların giderilmesi de yüksek ihracat potansiyelinin hızla hayata geçmesini sağlayacaktır" diye konuştu.

PEYZAJ İSTANBUL 2023'E KATILIM REKORU BEKLENİYOR

LIF 2023 için erken rezervasyonların beklentilerinin çok ötesinde olduğunu ifade eden Gökgül, Türkiye pazarının yeteneklerini daha geniş bir uluslararası izleyici kitlesine sunacaklarını ifade etti.

Fuar yaklaşık 40 ülkeden 5 binin üzerinde peyzaj ve süs bitkileri profesyonelinin ziyaret etmesinin bekleniyor.