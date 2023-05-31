MÜSİAD İnegöl Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu Türkiye’nin büyüme rakamını değerlendirdi.

2022 yılında kişi başı gelirde yeniden 10 bin dolar sınırını aşan ve kaydettiği yüzde 5,6’lık reel büyüme hızıyla oldukça başarılı bir performans sergileyen Türkiye, 2023 yılının ilk çeyreğinde de yüzde 4,0’le pozitif büyüme alışkanlığını sürdürmeyi başarmıştır.

MÜSİAD Başkanı Yazaroğlu açıklamasında şu sözlere yer verdi, Tarihin en büyük deprem felaketlerinden birinin yaşandığı bu dönemde kaydedilen bu gelişme; Türkiye ekonomisinin, yaşadığı her türlü şoka yalnızca kendi öz varlıklarıyla cevap verebilecek güç ve dirence sahip olduğunu bir kez daha ispatlamıştır.

Yüzde 4,0’lük büyüme oranıyla yılın ilk çeyreğinde Endonezya ve Çin’in ardından G20’nin 3’üncü sırasında yer alan Türkiye’nin pozitif büyüme eğilimi üst üste 11’inci çeyreğe ulaşmıştır.

Bu dönemde iç talebin 11,6 puanla büyümeye güçlü bir destek vermesi ekonomik aktivitenin canlılığına işaret ederken; yatırımlardan gelen 1,2 puanlık katkı da reel sektör adına memnuniyet verici bir gelişme olmuştur. Net dış talep ise büyümeyi 2,8 puan sınırlandırmıştır.

Milli iradenin 28 Mayıs’ta siyasi istikrardan yana tavır almasıyla, son 20 yılın en önemli kazanımlarından biri olan ekonomik istikrar da yeniden teyit edilmiştir.

Böylece küresel düzeyde ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin devam edeceğinin tahmin edildiği önümüzdeki döneme ilişkin Türkiye, “güvenli liman” olma niteliğini sürdürecek ve #TürkiyeYüzyılı’nda da dünya ortalamasının üzerinde bir büyüme performansı yakalayacaktır dedi.