Mazbata törenine TEP Genel Başkanı Oktay Akçın, Bursa İl Başkanı Müberra Özdemir ve partililer katıldı. Akçın, konuşmasında emeklilerin haklarını savunmaya devam edeceklerini belirterek, Türkiye genelinde hızla büyüyen partilerinin amacını açıkladı.

Türkiye Emekliler Partisi Genel Başkanı Oktay Akçın, emeklilerin sorunlarını çözmek amacıyla partilerinin kurulduğunu ve kısa sürede geniş kitlelere ulaştıklarını belirtti. 2023’te kurulan partilerinin, 33 ilde teşkilatlanmalarını tamamladığını ve emeklilerin haklarını savunmak için Meclis’e girmeyi hedeflediklerini söyledi. Akçın, ayrıca 3 Mart’ta TÜİK’e açtıkları davanın önemine değinerek, emekli maaşlarının eksik ödenmesinin önüne geçilmesi için mücadele ettiklerini açıkladı.

İNEGÖL’DE TEMİZ SAYFA

İnegöl’de uzun süredir çalışma yapılamadığını belirten Akçın, partinin kurucusu İbrahim Sargın’ın önderliğinde artık İnegöl’de de etkili bir çalışma başlattıklarını ifade etti. Eski dönemde korku ikliminin yaratıldığını, ancak şimdi temiz bir sayfa açıldığını vurgulayan Akçın, emeklilerin haklarını savunmaya kararlı olduklarını dile getirdi.

Akçın, emekli maaşlarının düşük olduğunu ve bu durumun emeklilerin ikinci bir iş yapmalarına yol açtığını belirterek, devletin üreticiyi desteklemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, Türkiye’nin ekonomik kaynaklarının doğru yönetilmesi gerektiğine de dikkat çekti. Akçın, özellikle tarım ve hayvancılıkta üretimi artırmak için devlet desteği çağrısında bulundu.