2024 yılında artan konut fiyatları ve yüksek faiz oranları, dünyadaki pek çok ülkede ev sahibi olmayı daha da zorlaştırdı. Numbeo'nun 10 Eylül 2024 tarihli verilerine dayanarak BestBrokers tarafından hazırlanan konut fiyatları karşılaştırma tablosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Konutların metrekare bazında, ABD doları cinsinden fiyatlarını içeren tabloda, ülkelerdeki ortalama maaşlara oranla “konutların gelire kıyasla ne kadar erişilebilir” olduğunu gösteren tabloda Türkiye ilk sırada geldi.

Hesaplamada, gerçek konut fiyatı ile gerçek yıllık maaş oranı dikkate alınırken, en pahalı konutların yüksek yaşam standardına sahip gelişmiş ülkelerden çok; konut fiyatlarının “görece” düşük olduğu ortalama gelir seviyesinin de çok daha düşük olduğu daha az gelişmiş ekonomilerde yer aldığı dikkat çekti.

Araştırmaya göre, konut fiyatının ortalama yıllık gelire oranının yüzde 81,45 olduğu Türkiye, 2024 yılında dünyada konutun en erişilemez olduğu ülke olarak öne çıktı.

Türkiye’yi yüzde 59,04 ile Nepal izlerken, onu da yüzde 49,86 ile Hindistan izledi. Endonezya, Ermenistan, Güney Kore, Peru da geride kalırken, Dominik Cumhuriyeti, Brezilya ve Şili de ilk 10’da yer aldı.