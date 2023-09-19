Türkiye Finans Bankası hesabına yapmak istediğiniz para transferi ile ilgili IBAN sorgulama yaparak göndereceğiniz ödemenin yanlış hesaba gitme sorununu yaşamamış olursunuz. Türkiye Finans Bankası iban sorgulama işlemi sırasında Türkiye Finans Bankası ‘da bulunan bir hesap numaranız olması gerekmektedir.

Türkiye Finans Bankası IBAN Sorgulama

Türkiye Finans Bankası hesabınızın iban numarasını öğrenmek için kişisel bilgi vb hiçbir bilgiye gerek yoktur. İhtiyacınız olan tek şey şube kodunuz ve hesap numaranızı biliyorsanız Türkiye Finans Bankası iban sorgulama yapabilir, iban numaranızı öğrenebilirsiniz. Türkiye Finans Bankası iban öğrenme işlemi için buraya tıklayınız. Açılan sayfada size iban numara öğrenme işlemi ile ilgili hesabınız ait bilgiler talep edilecektir. Bu bilgileri doğru girerek Türkiye Finans Bankası iban sorgulama işlemini tamamlamış olursunuz.

Türkiye Finans Bankası IBAN sorgulama ile ödeme yaparak hesap numarasına ödeme yapmaktan daha kolay, güvenli ve sağlıklı ödeme yapmış olursunuz. Çünkü hesap numarası ile ödeme yaparken yapacağınız herhangi bir hata da ödeme farklı bir hesaba gidebilmektedir. Ancak IBAN ile ödeme yaparken iban numarası ve isim soyisim bilgisi eş olmazsa ödeme hesabınıza geri iade edilmekte veya hata vermektedir.

Türkiye Finans Bankası IBAN sorgulama işlemini sadece kendi hesap numaranız için değil şube kodu ve hesap numarasını bildiğiniz tüm kişi ve şirketler için yapabilirsiniz. Bu sayede hesap bilgisine değil IBAN bilgisine ödeme yapmış olursunuz.